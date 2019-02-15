2019-02-15T11:49:59+03:00
Общество

В Ухте ищут подозрительного мужчину, который преследует детей

Местные жители решили, что эта информация - очередной фейк
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото из архива КПФото из архива КП
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В Ухте ходят слухи о подозрительном мужчине, который преследовал девочку. Пост об этом мигом разлетелся по соцсетям, но местные жители решили, что это очередной фейк.

- Соседка сообщила мне, что ее малолетнюю дочь в микрорайоне Дальний до самого дома преследовал мужчина. Девочка заметила слежку и быстро забежала в подъезд. Она услышала, что мужчина разговаривал по телефон и обронил фразу: «Я ее упустил». Девочка сразу рассказала обо всем маме, которая сообщила о случившемся в полицию, - написала жительница поселка Дальний.

Но местные жители решили, что это очередной фейк, который «гуляет» по стране десятки лет. Например, в октябре сыктывкарские школы взбудоражило сообщение о педофилах, о чем вы можете прочитать вот здесь.

- Выясняли, что с подозрительным мужчиной, который якобы приставал к детям в микрорайоне Дальний. Никаких заявлений в полицию города ни от кого не поступало. Родители детей, которых якобы преследовал маньяк, в органы не обращались, - сообщает информационная передача «День».

Но мама девочки, которую преследовал подозрительный мужчина, не согласна с информацией от редакции. По ее словам, она писала заявление в полицию, о чем сообщила под постом информационной передачи.

- Со вчерашнего дня я записывала все разговоры с представителями полиции на диктофон. Подтверждено наличие заявлений, всё зафиксировано. Ребенка моего опросили спустя полтора дня после заявления (спасибо резонансу общественности), - написала мама убегавшей от подозрительного мужчина девочки Валентина Ш.

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Это сообщение пугает всю страну уже девять лет (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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