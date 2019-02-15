«Лыжня России», концерт Ольги Бузовой и «Дух Севера»: чем порадуют выходные сыктывкарцев

Выходные с 15 по 17 февраля в Сыктывкаре будут супернасыщенными. Поклонники популярной музыки отправятся на концерт певицы и телеведущей Ольги Бузовой, на котором, возможно, ей сделают предложение. Эстеты на весь уик-энд пропадут в Театре оперы и балета и в Национальной галерее, а спортсмены наконец-то пробегут «Лыжню России-2019».

Сторонники здорового образа жизни также могут съездить на «Дух севера», где будут соревноваться собаки и их хозяева: свежий воздух, зашкаливающая доза милоты и яркие эмоции обеспечены. Места, даты и время всех мероприятий указаны в нашем дайджесте загляните в него.

Фото с сайта театра

ЧТО: Театр оперы и балета в выходные порадует зрителей экзотическим и роскошным балетом «Баядерка», веселыми приключениями «Кота в сапогах» и комедийной оперой «Севильский цирюльник» с плутом Фигаро в главной роли. Уже на следующей неделе артисты покажут непривычный сыктывкарцам формат — мюзикл «Мёртвые души/Гоголюцинации Чичикова», сочетающий элементы рок-оперы и балета. Постановка соберет всех известных персонажей Николая Гоголя в одном месте. Детективное начало, много гротеска и сатиры, необычная музыка - поводов увидеть «Гоголюцинации Чичикова» много. Билеты на все постановки покупайте на сайте.

ГДЕ: Театр оперы и балета РК, ул. Коммунистическая, 32.

КОГДА: Балет «Баядерка» — 16 февраля в 18 часов, мюзикл-сказка «Кот в сапогах» — 17 февраля в 11 часов, комическая опера «Севильский цирюльник» — 17 февраля в 18 часов, мюзикл «Мёртвые души/Гоголюцинации Чичикова» — 22 февраля в 18 часов 30 минут.

Кадр из "Гоголюцинаций Чичикова"

ЧТО: Долгожданный концерт Ольги Бузовой, несмотря на болезнь певицы, пройдет точно в срок. Начнет вечеринку dj Leo King, потом наступит главное действо — шоу звезды. Как только концерт закончится, среди фанатов разыграют диски с автографами Ольги Бузовой. Те, у кого ещё останутся силы, продолжат вечер в ночном клубе.

ГДЕ: УСК «Орбита».

КОГДА: 15 февраля в 19 часов.

После концерт разыграют диски с автографом Ольги Бузовой

ЧТО: В гонках «Вежор вой» («Дух севера») участвуют собаки разных пород: маламуты, хаски, доберманы, лабрадоры, немецкие овчарки... Болельщики легко найдут себе любимчика. Управлять нартами и лыжами в скриждоринге (дисциплина, в которой спортсмены вместе с собаками едут по трассе на лыжах) будут и взрослые, и дети. На спортивном празднике установят фотозону, так что зрители смогут сделать снимок на память.

ГДЕ: Сердкыркещ, база отдыха «Эньты».

КОГДА: 17 февраля с 8 часов.

Фото: группа "ВКонтакте"

ЧТО: 15 февраля в Национальной галерее Республики Коми открывается выставка «Лоскутное шитьё с ретро-вышивкой 50-60-х годов ХХ века». На ней посетители увидят как винтажные вышивки, так и современные вышивки в стиле пэчворк. Всего в экспозицию войдут 40 работ рукодельниц из сыктывкарского квилт-клуба «Лоскутное шитье».

ГДЕ: Национальная галерея, ул. Кирова, 44.

КОГДА: Открытие — 15 февраля в 15 часов. Галерея работает все выходные с 10 до 18 часов.

"Лыжня России" пройдет в субботу

ЧТО: Спортсмены дождались «Лыжни России-2019» в Сыктывкаре. Её хотели провести в начале февраля, но перенесли на две недели из-за морозов. В эту субботу, 16 февраля, для гостей праздника устроят несколько забегов, розыгрыши призов, конкурсы и развлекательную программу.

ГДЕ: Лыжная база «Динамо».

КОГДА: 16 февраля в 10 часов 45 минут.