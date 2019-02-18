2019-02-18T10:46:19+03:00
Общество

В Сыктывкаре начали убирать ледовый городок на Стефановской площади

Работы продлятся весь день
Ольга СОЛОВЕЙ
Поделиться:
В Сыктывкаре начали демонтировать новогодний городокВ Сыктывкаре начали демонтировать новогодний городокФото: Ольга СОЛОВЕЙ
Изменить размер текста:

В столице Коми сегодня уберут ледовый городок на Стефановской площади. Работы по демонтажу начались с самого утра. Первым делом своего места лишились светодиодные деревья, которые украшали импровизированные улицы, которые в этом году появились в новогоднем городке.

В Сыктывкаре начали демонтировать новогодний городок Фото: Ольга СОЛОВЕЙ

В Сыктывкаре начали демонтировать новогодний городокФото: Ольга СОЛОВЕЙ

Параллельно рабочие разбирали горки, на которых еще вчера весело каталась сыктывкарская детвора.

В Сыктывкаре начали демонтировать новогодний городок Фото: Ольга СОЛОВЕЙ

В Сыктывкаре начали демонтировать новогодний городокФото: Ольга СОЛОВЕЙ

Демонтировать ледовые скульптуры и главную новогоднюю красавицу будут в течение всего дна. После на Стефановской площади будут готовиться к Масленице и проводам зимы.

В Сыктывкаре начали демонтировать новогодний городок Фото: Ольга СОЛОВЕЙ

В Сыктывкаре начали демонтировать новогодний городокФото: Ольга СОЛОВЕЙ

Сегодня же будет отключена праздничная новогодняя иллюминация и демонтирован арт-объект «Новогодний шар». Кстати, новогодние городки уже убрали со всех остальных точек города: Орбиты и пригородных поселков.

Демонтаж ледового городка в Сыктывкаре.Ольга СОЛОВЕЙ

В Сыктывкаре начали демонтировать новогодний городок Фото: Ольга СОЛОВЕЙ

В Сыктывкаре начали демонтировать новогодний городокФото: Ольга СОЛОВЕЙ

В Сыктывкаре начали демонтировать новогодний городок Фото: Ольга СОЛОВЕЙ

В Сыктывкаре начали демонтировать новогодний городокФото: Ольга СОЛОВЕЙ

В Сыктывкаре начали демонтировать новогодний городок Фото: Ольга СОЛОВЕЙ

В Сыктывкаре начали демонтировать новогодний городокФото: Ольга СОЛОВЕЙ

В Сыктывкаре начали демонтировать новогодний городок Фото: Ольга СОЛОВЕЙ

В Сыктывкаре начали демонтировать новогодний городокФото: Ольга СОЛОВЕЙ

В Сыктывкаре начали демонтировать новогодний городок Фото: Ольга СОЛОВЕЙ

В Сыктывкаре начали демонтировать новогодний городокФото: Ольга СОЛОВЕЙ

В Сыктывкаре начали демонтировать новогодний городок Фото: Ольга СОЛОВЕЙ

В Сыктывкаре начали демонтировать новогодний городокФото: Ольга СОЛОВЕЙ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Работа кипит»: смотрим, как строят ледовый городок на Стефановской площади в Сыктывкаре

Фоторепортаж с главной новогодней елки Коми (подробнее)

Стройматериал для сказки: лед для новогоднего городка заготовили под Сыктывкаром

Уже сегодня их доставят в город для обустройства ледовых городков (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
В селе Самарской области частник выкупил здание школы, почту и медпункт "выселяют" в никуда
Новый собственник постановил: убрать жизненно важные учреждения из аварийного здания. Теперь жителям умирающего села даже негде будет заплатить коммуналку и купить продукты
Высокопоставленный инспектор из Москвы застрял в лифте в Элисте во время проверки сферы ЖКХ в Калмыкии
Главе комиссии ОП РФ по ЖКХ Игорю Шпектору, которому как раз перед этим инцидентом жители жаловались на работу подъемников в их доме, пришлось провести взаперти полчаса
Новости 24
В Сыктывкаре отключились светофоры - машины застряли в пробках
Метель и бешеный ветер: в Коми объявили штормовое предупреждение
В Сыктывкаре разыскали собаку, которая пропала полмесяца назад
За год сыктывкарцы заплатили штрафы на 10 миллионов рублей
У усинца украли с карты 22 тысячи рублей
В Сыктывкаре такси врезалось в КамАЗ и «Ладу»
В Усть-Куломском районе УАЗ съехал в кювет: пострадала женщина
В Сыктывкаре у пенсионера украли с карты 100 тысяч рублей
В Коми из-за курильщиков горели две квартиры
Управляющие компании Сыктывкара будут штрафовать за неубранный снег
В школах Сыктывкара закончился карантин
В Коми спасли двух девочек, которые заблудились в лесу
Строительство нового аэропорта под Сыктывкаром начнется в 2021 году
В праздники жителям Коми советуют быть внимательнее при покупке духов
В Сыктывкаре школьник пытался зарезать мать, запретившую ему играть в компьютерные игры
В Коми мужчина заживо сжег возлюбленную
УФАС не увидела нарушения в росте цен на бензин в Коми
Место главного старта "Лыжни России" в Сыктывкаре перенесли
Сыктывкарцы застряли в Шереметьево
Из главных елок городов Коми сделают поделки
В Сыктывкаре подросток до смерти запинал мужчину из-за сигареты
В Сыктывкаре школьник выпал из окна пятого этажа
Автомобилистов Сыктывкара ждут проверки на дорогах
Синоптики рассказали, как долго в Коми будет тепло
В Сосногорске арестовали 21-летнего педофила