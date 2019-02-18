В Сыктывкаре начали убирать ледовый городок на Стефановской площади

В столице Коми сегодня уберут ледовый городок на Стефановской площади. Работы по демонтажу начались с самого утра. Первым делом своего места лишились светодиодные деревья, которые украшали импровизированные улицы, которые в этом году появились в новогоднем городке.

В Сыктывкаре начали демонтировать новогодний городокФото: Ольга СОЛОВЕЙ

Параллельно рабочие разбирали горки, на которых еще вчера весело каталась сыктывкарская детвора.

В Сыктывкаре начали демонтировать новогодний городокФото: Ольга СОЛОВЕЙ

Демонтировать ледовые скульптуры и главную новогоднюю красавицу будут в течение всего дна. После на Стефановской площади будут готовиться к Масленице и проводам зимы.

В Сыктывкаре начали демонтировать новогодний городокФото: Ольга СОЛОВЕЙ

Сегодня же будет отключена праздничная новогодняя иллюминация и демонтирован арт-объект «Новогодний шар». Кстати, новогодние городки уже убрали со всех остальных точек города: Орбиты и пригородных поселков.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.komi.kp.ru/video/embed/692470" frameborder="0"></iframe> Демонтаж ледового городка в Сыктывкаре.Ольга СОЛОВЕЙ

В Сыктывкаре начали демонтировать новогодний городокФото: Ольга СОЛОВЕЙ

В Сыктывкаре начали демонтировать новогодний городокФото: Ольга СОЛОВЕЙ

В Сыктывкаре начали демонтировать новогодний городокФото: Ольга СОЛОВЕЙ

В Сыктывкаре начали демонтировать новогодний городокФото: Ольга СОЛОВЕЙ

В Сыктывкаре начали демонтировать новогодний городокФото: Ольга СОЛОВЕЙ

В Сыктывкаре начали демонтировать новогодний городокФото: Ольга СОЛОВЕЙ

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