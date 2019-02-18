В Сыктывкаре начали убирать ледовый городок на Стефановской площади
В столице Коми сегодня уберут ледовый городок на Стефановской площади. Работы по демонтажу начались с самого утра. Первым делом своего места лишились светодиодные деревья, которые украшали импровизированные улицы, которые в этом году появились в новогоднем городке.
Параллельно рабочие разбирали горки, на которых еще вчера весело каталась сыктывкарская детвора.
Демонтировать ледовые скульптуры и главную новогоднюю красавицу будут в течение всего дна. После на Стефановской площади будут готовиться к Масленице и проводам зимы.
Сегодня же будет отключена праздничная новогодняя иллюминация и демонтирован арт-объект «Новогодний шар». Кстати, новогодние городки уже убрали со всех остальных точек города: Орбиты и пригородных поселков.
Демонтаж ледового городка в Сыктывкаре.Ольга СОЛОВЕЙ
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ИСТОЧНИК KP.RU