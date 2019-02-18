2019-02-18T15:15:10+03:00
Звезды

Певица Юлия Самойлова сравнила себя с президентом страны

Певица пошутила над очередностью выступления российских артистов на "Евровидении"
Ольга СОЛОВЕЙ
Поделиться:
Юлия Самойлова снова напомнила о себеЮлия Самойлова снова напомнила о себеФото: Борис КУДРЯВОВ
Изменить размер текста:

Уже в мае этого года Израиль примет у себя 64-ый песенный конкурс «Евровидение». Не так давно стало известно, что нашу страну представит Сергей Лазарев, который уже участвовал в конкурсе в 2016 году.

В связи с этим ухтинская певица Юлия Самойлова провела интересную параллель между собой, Сергеем Лазаревым и президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Дмитрием Медведевым.

У себя в сторис в Инстаграме Юлия выложила коллаж, на котором изображена сама певица и Сергей Лазарев. Ухтинка оставила под картинкой интересную подпись, отметив, что порядок выступления обоих артистов на конкурсе «Евровидение» напоминает поочередное вступление в должность президента России обоих главных политических деятелей нашей страны.

- Вангую, мы как Путин и Медведев, - написала певица.

Фото: instagram.com/jsvok/

Фото: instagram.com/jsvok/

Напомним, что в 2017 году Юлию Самойлову не пустили на «Евровидении-2017», которое проходило в Украине. В связи с этим Юлия повторно участвовала в конкурсе в прошлом году. В Лиссабон она поехала уже с новой песней и другим номером, но это не помогло. Юлия отсеялась уже на стадии полуфинала.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Юлия Самойлова заявила об отъезде из России, чтобы помочь больной девочке

Выложив короткую видеозапись, певица обрушила на себя тонны критики. Но оказалось, что цель заявления - привлечь внимание к проблеме получения лекарств тяжелобольными детьми (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В одном из сел Коми загорелся ФАП
У сыктывкарского «Дорожного хозяйства» новый руководитель
В Сыктывкаре после сбоя полностью восстановили электричество
В Сыктывкаре отключились светофоры - машины застряли в пробках
Метель и бешеный ветер: в Коми объявили штормовое предупреждение
В Сыктывкаре разыскали собаку, которая пропала полмесяца назад
За год сыктывкарцы заплатили штрафы на 10 миллионов рублей
У усинца украли с карты 22 тысячи рублей
В Сыктывкаре такси врезалось в КамАЗ и «Ладу»
В Усть-Куломском районе УАЗ съехал в кювет: пострадала женщина
В Сыктывкаре у пенсионера украли с карты 100 тысяч рублей
В Коми из-за курильщиков горели две квартиры
Управляющие компании Сыктывкара будут штрафовать за неубранный снег
В школах Сыктывкара закончился карантин
В Коми спасли двух девочек, которые заблудились в лесу
Строительство нового аэропорта под Сыктывкаром начнется в 2021 году
В праздники жителям Коми советуют быть внимательнее при покупке духов
В Сыктывкаре школьник пытался зарезать мать, запретившую ему играть в компьютерные игры
В Коми мужчина заживо сжег возлюбленную
УФАС не увидела нарушения в росте цен на бензин в Коми
Место главного старта "Лыжни России" в Сыктывкаре перенесли
Сыктывкарцы застряли в Шереметьево
Из главных елок городов Коми сделают поделки
В Сыктывкаре подросток до смерти запинал мужчину из-за сигареты
В Сыктывкаре школьник выпал из окна пятого этажа
Автомобилистов Сыктывкара ждут проверки на дорогах
Синоптики рассказали, как долго в Коми будет тепло
В Сосногорске арестовали 21-летнего педофила