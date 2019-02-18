Певица Юлия Самойлова сравнила себя с президентом страны

Уже в мае этого года Израиль примет у себя 64-ый песенный конкурс «Евровидение». Не так давно стало известно, что нашу страну представит Сергей Лазарев, который уже участвовал в конкурсе в 2016 году.

В связи с этим ухтинская певица Юлия Самойлова провела интересную параллель между собой, Сергеем Лазаревым и президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Дмитрием Медведевым.

У себя в сторис в Инстаграме Юлия выложила коллаж, на котором изображена сама певица и Сергей Лазарев. Ухтинка оставила под картинкой интересную подпись, отметив, что порядок выступления обоих артистов на конкурсе «Евровидение» напоминает поочередное вступление в должность президента России обоих главных политических деятелей нашей страны.

- Вангую, мы как Путин и Медведев, - написала певица.

Фото: instagram.com/jsvok/

Напомним, что в 2017 году Юлию Самойлову не пустили на «Евровидении-2017», которое проходило в Украине. В связи с этим Юлия повторно участвовала в конкурсе в прошлом году. В Лиссабон она поехала уже с новой песней и другим номером, но это не помогло. Юлия отсеялась уже на стадии полуфинала.

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