Стартовал второй сезон «Усинской футбольной лиги»

Церемония открытия второго сезона «Усинской футбольной лиги» состоялась сегодня в игровом зале КСК «Нефтяник». А накануне команды-участницы получили от ЛУКОЙЛ-Коми комплекты новой игровой формы.

«Усинская футбольная лига» – совместный проект, который впервые был реализован в рамках Соглашения о сотрудничестве между Правительством Республики Коми и Компанией «ЛУКОЙЛ» в 2017-2018 годах. Турнир объединил 120 юных игроков в мини-футбол из Усинска, а также сел и деревень муниципалитета. Соревнования школьных команд прошли в яркой борьбе и позволили выявить новые имена талантливых футболистов, поэтому турнир решили сделать ежегодным.

В турнире принимают участие 12 юных игроков в мини-футбол

Поздравляя участников с открытием турнира, первый заместитель руководителя администрации городского округа «Усинск» Татьяна Анисимова пожелала им честной и бескомпромиссной борьбы. Заместитель генерального директора ЛУКОЙЛ-Коми по связям с общественностью Евгения Лясковская отметила высокую важность соревновательного опыта для каждого спортсмена.

По итогам первой встречи турнира команда Денисовки – полуфиналист УФЛ прошлого года – обыграла соперников из Захарвани со счетом 11:2.

В первый день турнира команда Денисовки обыграла соперников из Захарвани со счетом 11:2.

Матчи группового турнира будут проходить ежедневно с понедельника по пятницу начиная с 10:00. Игры плей-офф и церемония закрытия «Усинской футбольной лиги – 2019» запланированы на 23 февраля.