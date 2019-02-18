2019-02-18T19:57:41+03:00
Общество

Будьте осторожны: определено самое травмоопасное время для смартфонов

Несчастные случаи с телефонами жителей Коми чаще всего происходят осенью, а наиболее спокойный период – зима.
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Жители столицы Коми чаще других страхуют свои гаджеты от возможных поврежденийЖители столицы Коми чаще других страхуют свои гаджеты от возможных повреждений
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Эксперты советуют владельцам устройств быть более внимательными к гаджетам в сентябре, октябре, а также в апреле и августе. Самый безопасный месяц, по статистике, январь.

Тренд года – уральцы стали чаще волноваться за «здоровье» смартфонов. Число девайсов, застрахованных от механических повреждений, попадания жидкости и других несчастных случаев, в салонах «МегаФона» за двенадцать месяцев выросло вдвое. Специалисты в среднем оформляли один полис каждый час.

Смартфоны чаще всего подвергаются механическим повреждениям: падают, ударяются о твердые предметы, на них роняют что-то тяжелое. С такой проблемой обращаются 8 из 10 клиентов. Второй по популярности инцидент – попадание воды. На него приходится 10% обращений. Зафиксированы единичные случаи повреждения током и огнем.

«Смартфон – это, пожалуй, единственное техническое устройство, которое почти везде с нами. Поэтому и шанс повредить его намного выше. В наших салонах мы предлагаем широкий ассортимент телефонов – более 190 моделей, и множество услуг для них, включая страховую защиту», – отмечает директор по продажам на массовом рынке «МегаФона» на Урале Александр Малов.

Жители Сыктывкара чаще других страхуют устройства от возможных повреждений. Спокойнее всех относятся к этому вопросу в Ухте и Воркуте – здесь оформляют наименьшее количество полисов для смартфонов.

Защитить устройство можно от механического воздействия, повреждения жидкостью, при пожаре, от электротока, утраты устройства в результате кражи, грабежа или разбоя. Стоимость и подробности можно получить у консультантов салонов связи «МегаФон». Партнером по данному виду услуг выступает АО «Альфа Страхование».

ИСТОЧНИК KP.RU

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