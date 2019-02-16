Сыктывкарец поедет в Киров делать Бузовой предложение

Сыктывкарский ведущий Константин Басков поедет в Киров на концерт певицы Ольги Бузовой, чтобы сделать ей предложение. Соответствующее видео он опубликовал на своей странице.

Напомним, в пятницу в Сыктывкаре прошел концерт Бузовой. В конце шоу к сцене пробился Басков, который еще неделю назад публично заявил о своих серьезных намерениях по отношению к певице. Бузова узнала своего поклонника, который уже успел вручить ей валенки и местную колбасу за несколько часов до концерта.

– Вы считаете, что ромашками и валенками отделаетесь? Я так не могу. Мне сначала нужно сходить на свидание. И вообще я, как девочка, могу сказать, что подумаю, – ответила Бузова на предложение выйти замуж, предварительно узнав, сколько поклоннику лет и где он живет.

Сегодня Басков опубликовал видео, в котором сообщил, что едет в Киров на концерт Бузовой.

– Ольга, я буду не до конца честен перед самим собой, если не подарю тебе кольцо. Я решил это сделать, я еду в Киров к тебе на концерт. Жди, милая, – сказал сыктывкарский шоумен.