Бузову удивил сыктывкарский верблюд

Певицу Ольгу Бузову удивил верблюд, которого она увидела на выезде из Сыктывкара. Об этом она рассказала в Instagram.

Как сообщалось ранее, в пятницу в Сыктывкаре прошел концерт Бузовой. В субботу певица отправилась выступать в Киров. На выезде из столицы Коми она заметила верблюда и сняла его на видео.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="406" height="720" src="https://www.komi.kp.ru/video/embed/692328" frameborder="0"></iframe> Верблюд в Сыктывкаре.Автор: Ольга Бузова

– А вы знали, что в Сыктывкаре есть верблюды? Он настоящий, – сказала Бузова.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="406" height="720" src="https://www.komi.kp.ru/video/embed/692330" frameborder="0"></iframe> Верблюд в Сыктывкаре-2.Автор: Ольга Бузова

Певица также рассказала, что авиакомпания «Аэрофлот» прислала ей багаж в два часа ночи. Его состояние Бузову не порадовало.

Багаж БузовойФото: Instagram.com

Кроме того, певица выкладывает у себя на странице небольшие ролики с медведем, которого ей подарили в Сыктывкаре.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="406" height="720" src="https://www.komi.kp.ru/video/embed/692331" frameborder="0"></iframe> Бузова и медведь.Автор: Ольга Бузова

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