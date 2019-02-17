2019-02-17T09:35:50+03:00
Общество

Бузову удивил сыктывкарский верблюд

Певице подарили медведя и прислали багаж
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Бузова отправилась на концерт в КировБузова отправилась на концерт в КировФото: Наталия БЕШКАРЕВА
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Певицу Ольгу Бузову удивил верблюд, которого она увидела на выезде из Сыктывкара. Об этом она рассказала в Instagram.

Как сообщалось ранее, в пятницу в Сыктывкаре прошел концерт Бузовой. В субботу певица отправилась выступать в Киров. На выезде из столицы Коми она заметила верблюда и сняла его на видео.

Верблюд в Сыктывкаре.Автор: Ольга Бузова

– А вы знали, что в Сыктывкаре есть верблюды? Он настоящий, – сказала Бузова.

Верблюд в Сыктывкаре-2.Автор: Ольга Бузова

Певица также рассказала, что авиакомпания «Аэрофлот» прислала ей багаж в два часа ночи. Его состояние Бузову не порадовало.

Багаж Бузовой Фото: Instagram.com

Багаж БузовойФото: Instagram.com

Кроме того, певица выкладывает у себя на странице небольшие ролики с медведем, которого ей подарили в Сыктывкаре.

Бузова и медведь.Автор: Ольга Бузова

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ИСТОЧНИК KP.RU

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