Бузову удивил сыктывкарский верблюд
Певицу Ольгу Бузову удивил верблюд, которого она увидела на выезде из Сыктывкара. Об этом она рассказала в Instagram.
Как сообщалось ранее, в пятницу в Сыктывкаре прошел концерт Бузовой. В субботу певица отправилась выступать в Киров. На выезде из столицы Коми она заметила верблюда и сняла его на видео.
Верблюд в Сыктывкаре.Автор: Ольга Бузова
– А вы знали, что в Сыктывкаре есть верблюды? Он настоящий, – сказала Бузова.
Верблюд в Сыктывкаре-2.Автор: Ольга Бузова
Певица также рассказала, что авиакомпания «Аэрофлот» прислала ей багаж в два часа ночи. Его состояние Бузову не порадовало.
Багаж БузовойФото: Instagram.com
Кроме того, певица выкладывает у себя на странице небольшие ролики с медведем, которого ей подарили в Сыктывкаре.
Бузова и медведь.Автор: Ольга Бузова
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ИСТОЧНИК KP.RU