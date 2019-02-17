Сыктывкарский шоумен подарил кольцо Бузовой

Сыктывкарский шоумен Константин Басков подарил кольцо певице Ольге Бузовой на концерте в Кирове. Об этом сообщил сам ведущий.

Напомним, в пятницу в Сыктывкаре прошел концерт Бузовой. В конце шоу к сцене пробился Басков, который еще неделю назад публично заявил о своих серьезных намерениях по отношению к певице. Бузова узнала своего поклонника, который уже успел вручить ей валенки и местную колбасу за несколько часов до концерта.

На следующий день Басков опубликовал видео, в котором сообщил, что едет в Киров на концерт Бузовой.

– Ольга, я буду не до конца честен перед самим собой, если не подарю тебе кольцо. Я решил это сделать, я еду в Киров к тебе на концерт. Жди, милая, – сказал сыктывкарский шоумен.

Позднее Басков сообщил, что подарил Бузовой кольцо.

– Кольцо подарил. А дальше будет лучше, – сказал ведущий и опубликовал видео с певицей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.komi.kp.ru/video/embed/692392" frameborder="0"></iframe> Бузова и кольцо.Автор: Ольга Бузова

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