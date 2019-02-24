В «Усинской футбольной лиге» определился победитель

Сегодня завершились состязания «Усинской футбольной лиги». За главный приз - путевку в Москву на домашний матч футбольного клуба «Спартак» - сражались школьные команды со всего городского округа. Отметим, что «Усинская футбольная лига» является совместным благотворительным проектом ЛУКОЙЛ-Коми и администрации муниципалитета.

В финальном матче встретились команды городских школ №1 и 3. Болельщики настолько активно поддерживали футболистов, что порой на площадке не слышно было судейского свистка.

Болельщики активно поддерживали футболистов

На первых минутах встречи игроки 3-й школы повели в счете, воспользовавшись ошибкой соперников в обороне. Прессингуя защитников СОШ №1, они перехватили мяч у чужих ворот и переправили его в сетку. Через несколько минут 1-я школа отыгралась со штрафного. Ближе к концу первого тайма их соперники сначала разыграли быструю комбинацию, «расстреляв» в упор вратаря СОШ №1, а затем забили и со штрафного. На перерыв команды ушли при счете 3:1 в пользу 3-й школы.

Второй тайм начался с обоюдных атак. Моментами футболисты СОШ №1 демонстрировали отличную технику и умение вести борьбу за мяч, но в командной игре их соперники в целом были сильнее. Ближе к середине тайма СОШ №3 в течение минуты сумела дважды провести быстрые результативные комбинации, которые помогли им уверенно довести матч до победы. В финальном матче в составе победителей по два мяча забили Артем Мосунов и Элмаддин Гусейнов, один гол на счету Влада Санкина. В составе СОШ №1 отличился Андрей Ишков.

Без подарков от ЛУКОЙЛ-Коми не остался ни один футболист и тренер.

В тот же день в Усинском дворце культуры прошла церемония награждения. Со сцены юных футболистов и их тренеров приветствовали заместитель руководителя администрации городского округа «Усинск» Айгуль Актиева и заместитель генерального директора ЛУКОЙЛ-Коми по связям с общественностью Евгения Лясковская. Они поблагодарили команды за красивый футбол и выразили уверенность, что «Усинская футбольная лига» даст мощный импульс к развитию массовых видов спорта в муниципалитете.

Занявшие третье место команды школ Мутного Материка и Усть-Усы, а также серебряные призеры турнира из СОШ №1 получили от нефтяников сертификаты одного из спортивных магазинов. Главный кубок и поездка в Москву на матч футбольного «Спартака» заслуженно достались СОШ №3.

Юные футболисты школ Мутного Материка и Усть-Усы получили от нефтяников сертификаты одного из спортивных магазинов.

Призы в номинациях присуждены Владиславу Девятовскому (лучший вратарь, СОШ №1), Элмаддину Гусейнову (лучший защитник, СОШ №3) и Вениамину Чупрову (лучший нападающий, д. Денисовка). Впрочем, без подарков не остался ни один футболист и тренер.