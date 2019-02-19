В сети появилось видео, как "работает" антитеррористическая калитка в Сосногорске

В конце января Интернет облетела новость об уникальной "антитеррористической" калитке сосногорской школы №3. О ее установке власти города сообщили на сайте местной администрации. Новые конструкции возле учебного заведения появились благодаря программе по борьбе с террором.

Пользователи Интернета тут же высмеяли конструкцию, ведь она практически в два раза выше самой ограды, через которую может перелезть любой желающий. Как пояснила директор школы №3 Тамара Ручкина, в скором времени по периметру учебного заведения будет установлен и сам забор соответствующей высоты.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="202" height="360" src="https://www.komi.kp.ru/video/embed/692705" frameborder="0"></iframe> Антивандальная калитка в Сосногорске.! другой источник

Однако забор вокруг школы так и не появился, а смышленые дети, которые отказываются открывать громоздкую калитку. Они попросту обходят ее сбоку и перешагивают через небольшой заборчик. Причем это не единичный случай - школьники один за другим отказываются пользоваться "антитеррористической" конструкцией.

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