2019-02-19T11:18:42+03:00
Общество

В сети появилось видео, как "работает" антитеррористическая калитка в Сосногорске

Дети попросту обходят ее сбоку и перешагивают через забор
Ольга СОЛОВЕЙ
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Фото: администрация СосногорскаФото: администрация Сосногорска
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В конце января Интернет облетела новость об уникальной "антитеррористической" калитке сосногорской школы №3. О ее установке власти города сообщили на сайте местной администрации. Новые конструкции возле учебного заведения появились благодаря программе по борьбе с террором.

Пользователи Интернета тут же высмеяли конструкцию, ведь она практически в два раза выше самой ограды, через которую может перелезть любой желающий. Как пояснила директор школы №3 Тамара Ручкина, в скором времени по периметру учебного заведения будет установлен и сам забор соответствующей высоты.

Антивандальная калитка в Сосногорске.! другой источник

Однако забор вокруг школы так и не появился, а смышленые дети, которые отказываются открывать громоздкую калитку. Они попросту обходят ее сбоку и перешагивают через небольшой заборчик. Причем это не единичный случай - школьники один за другим отказываются пользоваться "антитеррористической" конструкцией.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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