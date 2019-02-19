2019-02-19T11:58:47+03:00
Общество

Воркутинцы просят мэра перевести школы города на пятидневку

Игорь Гурьев пообещал проработать этот вопрос
Ольга СОЛОВЕЙ
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Воркутиснкие родители тоже хотят, чтобы их дети учились по пятидневкеВоркутиснкие родители тоже хотят, чтобы их дети учились по пятидневкеФото: Наталия БЕШКАРЕВА
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До конца учебного года родители сыктывкарских школьников будут решать, хотят ли они, чтобы их дети учились по пятидневке. Затем с учетом мнения родителей и необходимых условий каждая школа будет думать, переходить ли ученикам на другой график работы.

О такой же возможности задумались и в Воркуте. На стене мэра города Игоря Гурьева в «ВК» одна из мам рассказала, как обстоят дела с учебным графиком в других городах России.

- В связи с командировкой проживала с детьми в Белгороде 4 месяца, там в школе была пятидневка. Дети успевали и заниматься, и отдыхать. По приезду домой в Воркуту возник вопрос: есть ли возможность пересмотреть обучение в нашем городе и перевести школы на пятидневку? Уроков в неделю будет столько же, только всегда по 6, а не вразброс, то 5, то 7, то 4...Дети будут больше отдавать себя своим хобби и отдыху, а мы знаем, что отдых нужен всем. 1 выходной - это мало, особенно для детей, - считает жительница заполярного города.

Игорь Гурьев отметил, что вопрос перехода школ Воркуты на пятидневку – актуальный. Сейчас администрация города рассматривает все «плюсы» и «минусы» такого решения.

- Личное мое мнение - пятидневка в условиях Крайнего Севера для детей лучше, - считает градоначальник.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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