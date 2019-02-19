В Усть-Вымском районе охотник убил волчицу, которая терроризировала село

Недалеко от села Усть-Вымь местный житель поймал волчицу на капкан. Возможно, она из стаи, которая с начала зимы терроризирует район.

- Волка добыл местный житель. Надо отметить, что охотник, проверяя капканы, никогда не берет с собой ружье. Когда он обнаружил волчицу, пойманную в капкан, то подошел и оглушил ее топором. Я предлагал местным устроить в этом месте облаву. Там недалеко бродил еще один волк, - рассказал местный житель Константин Яруков.

По словам мужчины, в этом году Усть-Вымский район страдает от волков. Подобного нашествия серых хищников он не помнит уже много лет:

- В последний раз я так близко видел волка в 2008 году, когда отчим недалеко от своего двора отбивал собаку от серого хищника. Путь спасения от напасти - это облавы. Но инициативных охотников мало, а охотобщество бездействует в организации таких мероприятий, - добавил мужчина.

Кстати, сегодня Минприроды Коми обнародовало результаты регулирования численности волков в районах Коми. С начала года в добыли 13 волков. По одному волку добыли в Корткеросском, Ухтинском, Княжпогостском, Усть-Куломском, Сысольском и Усть-Вымьском районах, двух особей отстрелили в селе Объячево и поселке Изъяшор Прилузского района и пятерых волков - в районе сел Пажга и Лозым Сыктывдинского района.

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