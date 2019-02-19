"В сугроб инвалида не бросали, наш сотрудник попросил его выйти", - представитель "Легиона" представил свою версию инцидента в "Авроре"

"Комсомолка" попыталась выяснить причины и подробности случая в торговом центре "Аврора". Напомним, вчера охранник попытался выпроводить инвалида с ДЦП, приняв его за пьяного. Отец пострадавшего утверждает, что сына волокли по полу, вытащили на улицу и швырнули в сугроб. Как все было на самом деле? За ответом на этот вопрос корреспондент "КП в Коми" отправилась в "Аврору", чтобы воссоздать картину вчерашнего происшествия вместе с главным героем скандала Юрием Кушниным, инвалидом первой группы.

Юрий встретил меня в холле, где и разгорелся скандал. С первого взгляда было очевидно, что этот человек страдает тяжелой формой ДЦП. Болезнь, образно говоря, связала его по рукам и ногам, скрутила с головы до пят. Ему трудно говорить, каждое слово Юрий произносит с большим усилием, столь же сложно даются ему движения - его мышцы находятся в постоянном тонусе, координация движений нарушена, а походка неустойчива. Среди посетителей "Авроры" Юрий выделяется немодной и очень дешевой одеждой: легкая демисезонная куртка, простенькие брюки и шапочка - по внешнему виду легко догадаться, что человек еле-еле сводит концы с концами.

- Я частый посетитель "Авроры", очень люблю ходить здесь по магазинам, у меня даже есть карта скидок на спортивные товары. Что в этом плохого? Я же не хуже других? - с таких риторических вопросов начал свой рассказ Юрий Кушнин.

Внешний облик Юрия отличается от многих постоянных посетителей "Авроры"Фото: Алиса КОЗЛОВА

Юрий не может работать, живет на скромную пенсию в 15 тысяч рублей. Как и у многих нетрудоспособных инвалидов у него масса свободного времени, которое он посвящает прогулкам по городу, магазинам и общению с товарищами по несчастью. Стоит ли удивляться, что его можно часто встретить в торговом центре "Аврора". Много ли у него других радостей в жизни? Однако сложно понять, почему вдруг охранник принял инвалида за пьянчугу. Но факт остается фактом - Юрия Кушнина, в самом деле, выгоняли из "Авроры". И это мне подтвердили работники двух магазинов и салона сотовой связи.

- Я видел, как охранник попытался его выгнать. Он схватил человека за куртку, практически за шиворот, и повел к выходу. Возле дверей инвалид стал сопротивляться, я услышал нецензурную брань - орали оба, - описал ситуацию продавец магазина часов.

Возле этой двери вспыхнул скандал. И Юрий, и охранник не стеснялись в выражениях.Фото: Алиса КОЗЛОВА

Апофеозом конфликтной ситуации стал скандал возле дверей: охранник выталкивал Юрия Кушнина на улицу, а тот не поддавался. За инвалида вступилась женщина, к ней на помощь прибежали двое молодых людей. Охранник отпустил Юрия и позволил ему прогуляться по этажам "Авроры". Спустя некоторое время пострадавший вышел через выход рядом с "Блинным двориком". Охранник проследил, что посетитель покинул помещение торгового центра.

- Вокруг этой истории много неправды. Один факт точно не соответствует действительности: в сугроб инвалида не бросали, - представил свою версию событий сотрудник ООО "Легион" (охранное предприятие, обслуживающее торговый центр "Аврора").

Человек в форме подошел ко мне во время беседы с Юрием Кушниным, вежливым тоном он прервал диалог и сообщил, что готов прокомментировать действия охранника.

- Наш сотрудник решил, что этот человек был пьян, поэтому действовал строго по инструкции: попытался вывести его из здания. Торговый центр открыт для всех, но есть ограничения, запрещающие вход нетрезвых людей и бомжей, - разъяснил представитель "Легиона".

- Я требую извинений! Этот человек должен быть уволен! - заявил человеку в форме Юрий Кушнин.

Пострадавший убежден, что с ним поступили несправедливо. Наша беседа длилась почти час, перед уходом Юрий сказал, что его уже не в первый раз выгоняют из "Авроры". Прецедент был создан четыре года назад. Сейчас Юрий Кушнин приложит все усилия, чтобы инвалиды могли без страха совершать шопинг или просто прогуливаться по магазинам любого торгового центра в Сыктывкаре.