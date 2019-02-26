Фотограф из Швейцарии во второй раз попытается запечатлеть красоты плато Маньпупунер

Фотограф из Швейцарии Рольф Гемперле вновь предпринимает попытку добраться до плато Маньпупунер. Иностранный гость с командой туристов штурмовал плато еще в январе, но тогда группу остановила река, которая не успела замерзнуть.

Рольф Гемперле - опытный турист и фотограф, в его личном архиве накоплены сотни красивейших фотографий, снятых в Крыму, Салехарде и на Байкале. На Маньпупунер швейцарец отправляется с одной целью: сделать фотографии лучше, чем у коллеги. Об этом сообщается в сюжете, вышедшем недавно эфире телекомпании "Юрган".

Фотограф Рольф Гемперле уже снимал Крым, Салехард и Байкал. Фото: скрин видео с сайта www юрган.рф

Журналистам республиканского телеканала Рольф Гемперле рассказал, что из всех мест, где он побывал, больше всех его впечатлил Байкал.

- Мы делали фотографии гротов и льда различной формы - мне очень понравилось.У всех мест есть собственный шарм, но Байкал обладает особой энергетикой и очарованием. По сравнению с Маньпупунером озеро Байкал туристически является более привлекательным. Но все, что связано со льдом и водой, очень завораживает. Это интересно снимать, - признался швейцарский фотограф в эфире "Юргана".

На Маньпупунер отправилась группа иностранцев из четырех человек - фотограф и трое туристов. Из Сыктывкара они выехали в Троицко-Печорский район, а в районе поселка Комсомольский-на-Печоре группа пересядет на снегоходы и продолжит трип в сторону Маньпупунер.