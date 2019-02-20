Появилось видео треснувшего стекла на борту Сыктывкар-Москва
Вчера в столичном аэропорте "Внуково" приземлился самолет с треснувшим лобовым стеклом. Видео инцидента опубликовал телеканал РЕН ТВ.
Напомним, борт прилетел 18 февраля в 21.52 из Сыктывкара. Лобовое стекло в кабине пилотов лопнуло перед посадкой. Никто из членов экипажа и пассажиров (их было 110) не пострадал.
Треснувшее стекло на борту Сыктывкар-Москва. Видео: телеканал РЕН-ТВ.! другой источник
- 18 февраля при заходе на посадку во "Внуково" у "Боинга" произошло растрескивание верхнего слоя лобового стекла. Посадка прошла в штатном режиме. Компания проводит проверку причин повреждения стекла, - рассказали "Комсомольской правде" в пресс-службе авиакомпании Utair.
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ИСТОЧНИК KP.RU