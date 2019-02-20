2019-02-20T09:55:43+03:00
Общество

Появилось видео треснувшего стекла на борту Сыктывкар-Москва

Инцидент произошел на подлете к аэропорту "Внуково"
Ольга СОЛОВЕЙ
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Вчера в столичном аэропорте "Внуково" приземлился самолет с треснувшим лобовым стеклом. Видео инцидента опубликовал телеканал РЕН ТВ.

Напомним, борт прилетел 18 февраля в 21.52 из Сыктывкара. Лобовое стекло в кабине пилотов лопнуло перед посадкой. Никто из членов экипажа и пассажиров (их было 110) не пострадал.

Треснувшее стекло на борту Сыктывкар-Москва. Видео: телеканал РЕН-ТВ.! другой источник

- 18 февраля при заходе на посадку во "Внуково" у "Боинга" произошло растрескивание верхнего слоя лобового стекла. Посадка прошла в штатном режиме. Компания проводит проверку причин повреждения стекла, - рассказали "Комсомольской правде" в пресс-службе авиакомпании Utair.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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