Появилось видео треснувшего стекла на борту Сыктывкар-Москва

Вчера в столичном аэропорте "Внуково" приземлился самолет с треснувшим лобовым стеклом. Видео инцидента опубликовал телеканал РЕН ТВ.

Напомним, борт прилетел 18 февраля в 21.52 из Сыктывкара. Лобовое стекло в кабине пилотов лопнуло перед посадкой. Никто из членов экипажа и пассажиров (их было 110) не пострадал.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.komi.kp.ru/video/embed/692943" frameborder="0"></iframe> Треснувшее стекло на борту Сыктывкар-Москва. Видео: телеканал РЕН-ТВ.! другой источник

- 18 февраля при заходе на посадку во "Внуково" у "Боинга" произошло растрескивание верхнего слоя лобового стекла. Посадка прошла в штатном режиме. Компания проводит проверку причин повреждения стекла, - рассказали "Комсомольской правде" в пресс-службе авиакомпании Utair.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На борту Сыктывкар-Москва в кабине пилотов треснуло стекло

Инцидент произошел вечером (подробнее)

Первый рейс самолета Усинск-Бугульма перенесли из-за непогоды

Для "нефтяной столицы" открывают новые воздушные пути (подробнее)