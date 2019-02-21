Сыктывкарские полицейские навестили проблемные семьи

Вчера инспектор сыктывкарского отдела по делам несовершеннолетних Ольга Кохендерфер навестила неблагополучные семьи. Вместе с инспектором в акции «Дети на первом месте» участвовали представитель Общественного совета при УМВД по Сыктывкару Виктор Мулин и соцпедагог школы № 18. Проверяющие расспрашивали родителей о трудоустройстве и условиях проживания, осматривали квартиры. Выясняли, имеются ли дома продукты питания и необходимое. Результаты показали, что не все родители готовы изменить свою жизнь и взять себя в руки.

С инспектором в рейде участвовали представитель Общественного совета при УМВД и педагогФото: Дарья ЮДИНА

В семье, живущей на Карьерной улице, встретили инспектора ОПДН без особого радушия. Хозяйка-пенсионерка, увидев комиссию, поспешила закрыть двери во все комнаты. Когда ей задали вопрос о местонахождении дочери, ответила, что её нет дома.

Не всегда инспектора ОПНД спокойно встречалиФото: Дарья ЮДИНА

Потом оказалось, что женщина все-таки на месте: она вышла, чтобы увести в комнату сына-первоклассника. Инспектор и представитель общественного совета при столичной полиции пытались поговорить с ней, но в ответ получили недовольство и упреки. Мама двух детей, которую поставили на учет из-за ненадлежащего выполнения родительских обязанностей, утверждала, что не согласна с тем, что её семью причислили к неблагополучным. Затем женщина заявила, что в следующий раз вообще не откроет инспекторам дверь: по её словам, никаких проблем в семье нет и органам правопорядка приходить незачем. Лишь когда в разговор вступила её дочь-девятиклассница, сыктывкарка пообещала, что «снимется» с учета.

Условия проживания некоторых семей оставляют желать лучшегоФото: Дарья ЮДИНА

Посещение другой семьи было более спокойным: мама троих детей сразу открыла дверь. Её поставили на учет из-за употребления наркотиков, но сейчас молодая мама пытается встать на ноги. Правда, прошлое создает проблемы. Всю семью кормит сожитель женщины, так как она не может найти работу. Детей сыктывкарке оставить не с кем: четырехлетнюю девочку, по её словам, в садике обижают, а двухлетнему мальчику ещё не нашли место. Активист Виктор Мулин пообещал помочь с переводом девочки в другой садик.

Так выглядит проводка в общежитии, в котором поселилась вторая семьяФото: Дарья ЮДИНА

Третий ребенок, совсем кроха, лежит в больнице: его выхаживают врачи, а мама изредка навещает, так как денег на проезд нет. Живет семья в доме не в лучших условиях: подъезд обшарпанный, оконные стекла выбиты, а на проводку и смотреть страшно.

Оконные стекла в подъезде выбилиФото: Дарья ЮДИНА

Тем не менее семья потихоньку старается поправить жизненную ситуацию. Комната, из которой с улыбками выглядывали малыши, выглядела уютной и светлой. У инспектора ОПДН по итогам проверки нареканий не было.

Мама двоих сыновей сейчас нигде не работаетФото: Дарья ЮДИНА

Третий визит в том же доме, только двумя этажами выше. Семья, в которой двое сыновей, попала в черный список из-за алкоголизма матери.

— Вы где-нибудь работаете? На учете в Центре занятости состоите?

— Нигде не работаю. Не берут меня никуда, ответила сыктывкарка на вопрос инспектора.

Её спросили про вакансии дворника или уборщицы.

— Я же инвалид третьей степени: нельзя таскать тяжелые ведра. У меня сейчас работы нет, но зато летом продаю овощи-фрукты в палатке.

Хозяйка списала беспорядок в квартире на ремонтФото: Дарья ЮДИНА

Беспорядок в квартире женщина невозмутимо списала на ремонт.

Эту семью инспектор пообещала взять на особый контроль. Старший сын, которому сейчас 19 лет, уже может отвечать за себя. Но младшему, второкласснику, нужны нормальные условия для жизни.

Всего проверили четыре семьиФото: Дарья ЮДИНА

Затем участники рейда направились в местечко Давпон. Дверь открыл мужчина. Он рассказал, что его 17-летняя дочь сейчас учится на юриста в колледже. Сотрудница полиции сказала, что скоро их семью снимут с учета: девушке скоро исполнится 18 лет и оснований для того, чтобы бить тревогу у отдела нет.

- Причины для постановки на учет, как правило, одни и те же: алкоголизм, наркомания, ненадлежащее выполнение родительских обязанностей. «Уникумов» среди неблагополучных семей в Сыктывкаре нет, если условия совсем ужасны — детей забирают. На учет ставятся те семьи, которым мы стараемся помочь, - отметила Ольга Кохендерфер.

Акция «Дети на первом месте» продлится до 22 февраля включительно. Итоги акции подведут позднее. Отметим, что в Республике Коми за прошлый год составили более 2,5 тысяч протоколов в отношении родителей, не выполняющих своих обязанностей.

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