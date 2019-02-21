2019-02-21T10:17:46+03:00
Общество

Мэр Печоры Наталья Паншина: «Регоператор не прочувствовал мусорную проблему нашего района»

В городе не хватает площадок для накопления отходов
Ольга СОЛОВЕЙ
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В Печоре плохо вывозят мусор из отдаленных деревеньВ Печоре плохо вывозят мусор из отдаленных деревеньФото: Ольга СОЛОВЕЙ
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Введение в Коми мусорной реформы идет семимильными шагами. Пока жители республики жалуются в соцсетях на качество оказываемой услуги, мэров городов учат, как же правильно внедрять систему у себя в районе.

На вчерашнем семинаре на тему обращения с ТКО мэр Печоры Наталья Паншина рассказала «КП-Коми», как вывозят мусор у них в городе.

- Система проходит тяжело, но организовано. Пока коллапса нет, но есть сложности. Ведь необходимо вкладывать бюджетные средства на 2019 год. Финансовые проблемы уже появились в январе и феврале. Они в бюджет не заложены, поэтому решать их очень сложно, - подчеркнула Наталья Паншина. - Проблемы с вывозом есть в отдаленных деревнях.

По словам мэра, регоператор «Ухтажилфонд» не прочувствовал мусорную проблему печорского района.

- Я полагаю, что когда-нибудь они предполагают установить у нас площадки для накопления отходов, но люди выносят мусор уже сегодня. Будем добиваться, чтобы в нашем районе появились бункеры для хранения.

В свою очередь, мэр Инты Лариса Титовец рассказала, что в их городе как таковых проблем с вывозом мусора нет.

Мэр Инты утверждает, что у них в городе нет больших проблем с вывозом отходов Фото: Ольга СОЛОВЕЙ

Мэр Инты утверждает, что у них в городе нет больших проблем с вывозом отходовФото: Ольга СОЛОВЕЙ

- Мы организовано к этому подошли, так что больших проблем в городе нет, - пояснила Лариса Титовец. - У нас был заключен договор на вывоз мусора с предпринимателем, который уже наработал опыт в этой сфере. Сейчас мы выравниваем ситуацию с вывозом мусора из поселков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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