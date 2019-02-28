2019-02-28T08:22:10+03:00
Общество

«Запасы снега превышены в 2 раза» Коми готовится к большой воде

Этот сценарий предсказал глава Минприроды Коми Роман Полшведкин
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Министр рассказал, что кроется за реализацией климатической доктриныМинистр рассказал, что кроется за реализацией климатической доктриныФото: Анастасия МАШКАЛЕВА
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Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Коми Роман Полшведкин в рамках проекта «Час с министром» в Общественной палате республики рассказал о реализации климатической доктрины в Коми и климатических сюрпризах, которые ожидают Коми весной.

Как отметил министр, климатическая доктрина связана в антропогенным влиянием на природу, которое приводит к природным изменениям на планете. В частности, антропогенные воздействия могут вести к экологической нестабильности. Например, к экстремальным наводнениям в Коми:

- Уже сегодня по наблюдениям Гидрометцентра мы имеем превышение запасов снега по всей территории республики (везде переизбыток по сравнению со средними показателями - от 20 до 50%). Чем это грозит? В случае, если весна будет быстрая и дружная, мы будем иметь подтопление территории Коми, - отметил Роман Полшведкин.

Природные явления работают не только в минус, но и в плюс. Если весна будет стабильная с равномерным таянием снега, то ожидается хорошее насыщение почвы водой. Тогда риск возникновения пожаров в мае и июню будет минимальным.

Республика Коми работает на климатическую доктрину России. В частности, идет большая работа по снижению выбросов на предприятиях с помощью внедрения новых технологий: модернизации котельных и очистных сооружений. Фирмы, которые участвуют в реализации доктрины, получают единое экологическое разрешение.

СПРАВКА

Понятие «комплексное экологическое разрешение» появилось в российском природоохранном законодательстве четыре года назад. В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 № 219-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» в стране начала поэтапно вводиться новая система нормирования воздействия на окружающую среду. Так, с 1 января 2015 г. объекты, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду, в зависимости от объёмов такого воздействия стали подразделяться на четыре категории. С 1 января 2019 г. вместо получаемого в настоящее время разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в зависимости от категории объекта необходимо будет получить комплексное экологическое разрешение либо представить декларацию о воздействии на окружающую среду (п. 16 ст. 1 указанного Закона).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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