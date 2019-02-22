Посвящение в охотники и чемпионат по многоборью: безудержные выходные в Сыктывкаре

Выходные с 22 по 24 февраля будут вдвойне веселыми: в этот раз уик-энд совпал с праздником. В День защитника Отечества сыктывкарцев посвятят в охотники и заставят попотеть на Чемпионате по многофункциональному многоборью. Активный отдых можно чередовать с культурным, сходив на фотовыставку в «Югоре» или на одну из постановок Театра оперы и балета. Если же вам мало спорта, то отправляйтесь на игру сыктывкарских баскетболисток с ростовскими: не только наших прекрасных спортсменок поддержите, но и за серьезное рвение получите приз. Хотите спланировать выходные так, чтобы ничего не пропустить? Загляните в наш дайджест — все расписано по датам и времени.

ЧТО: 23 февраля мужчинам устроят «Man Лун». Сначала будут «Ыбские забавы»: «Сельский кроссфит» и «Валенковый бум». Потом — посвящение в охотники: смельчаки должны будут заарканить оленя, прыгать на шкурах и через нарты. Отдохнуть можно будет при просмотре фильмов или на вкусном мастер-классе «Шаньга по коми». Более подробную информацию можно узнать по телефону 8(8212) 390-200.

ГДЕ: Финно-угорский этнопарк (село Ыб, местечко Сёрд, 19/1).

КОГДА: 23 февраля с 11 часов.

ЧТО: Сыктывкарскую «Нику» ждут два дня сражений с ростовскими баскетболистками. В турнирной таблице Суперлиги-1 Чемпионата России наши спортсменки пока занимают пятое место. Как повлияют матчи с ростовчанками на общий результат — покажет время. А вот болельщики могут отчасти сделать погоду на игре, активно подбадривая «Нику». Кстати, самые ярые фанаты получат призы за «громкость».

ГДЕ: КСЦ «Ренова» (улица Димитрова, 14/1).

КОГДА: 24 февраля в 17 часов и 25 февраля в 18 часов 30 минут.

ЧТО: На этой неделе в столице Коми открылась выставка «Остановись, мгновенье…», приуроченная к 75-летию Воркуты. Художники из Заполярья представили более 120 работ в разных жанрах: пейзажи Полярного Урала, аэрофотосъемка, театральные портреты, фоторепортажи. На выставке можно познакомиться с альтернативными видами снимков: цианотипией и живописью. Взрослые билеты стоят 100 рублей, льготные — 50 рублей.

ГДЕ: Центр культурных инициатив «Югор» (улица Горького, 2).

КОГДА: Все выходные, с 11 до 18 часов.

ЧТО: В День защитника Отечества испытать себя смогут не только мужчины. На Чемпионате Республики Коми по многофункциональному многоборью спортсмены будут бегать, прыгать, поднимать штангу, набивать мяч, приседать и сжигать калории ещё множеством разных способов. Участвовать могут представители как сильного, так и прекрасного пола. Минимальный возраст спортсмена — 14 лет.

ГДЕ: Зал «Strateg Athletics» (Октябрьский проспект, 131/6).

КОГДА: 23 февраля с 10 часов.

ЧТО: Вы когда-нибудь слышали бард-фолк и бард-рок? Если нет, то скоро сможете с ними познакомиться: группа «Зильган» на следующей неделе устроит квартирник. Если любите хорошую музыку и группу с интересными историями за плечами — добро пожаловать.

ГДЕ: Центр коми культуры (улица Бабушкина, 21).

КОГДА: 26 февраля в 17 часов.

ЧТО: Театр оперы и балета приготовил для зрителей меню на любой вкус. Эстеты, предпочитающие необычные постановки с глубоким смыслом, влюбятся в рок-мюзикл «Мёртвые души/Гоголюцинации Чичикова». Желающие романтики и легкости остановят свой выбор на «Севастопольском вальсе». Для самых маленьких зрителей запасли сразу две сказки — «Приключения Чиполлино» и «Королевский бутерброд».

А уже на следующей неделе Елена Серкова на своем бенефисе устроит «Бабий бунт». Веселая оперетта о равноправии полов накануне Международного женского дня хороший способ настроиться на весну. Тем более что бенефис выпадает на первый день марта.

Билеты на все постановки покупайте на сайте театра.

ГДЕ: Театр оперы и балета (Коммунистическая улица, 32).

КОГДА: мюзикл «Мёртвые души/Гоголюцинации Чичикова» — 22 февраля в 18 часов 30 минут; оперетта «Севастопольский вальс» — 23 февраля в 18 часов; сказочная опера «Королевский бутерброд» — 24 февраля в 11 часов; балет «Приключения Чиполлино» — 24 февраля в 18 часов; оперетта «Бабий бунт» — 1 марта в 18 часов.

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