В Коми вор картофеля оставил отпечаток номера своей машины на сугробе

В начале 2019-го года 18-летний сыктывкарец попытался украсть несколько мешков картошки, однако эта затея не увенчалась успехом. Об этом «КП-Коми» сообщили в пресс-службе прокуратуры РК.

2 января молодой человек приехал на своей машины ГАЗ-31029 к одному из сараев поселка Верхний Чов. Недолго думая, он взломал дверь и похитил 4 мешка с картошкой, общим весом 92 килограмма. И никто бы не поймал начинающего воришку, если бы не одно но. Похищенное сыктывкарец погрузил в машину и поспешил скрыться с места преступления, однако на сугробе, куда он въехал, отпечатался номер автомобиля. Его нашли в течение нескольких часов.

Однако молодой человек за это время успел продать три из четырех мешков картофеля. Последнюю сетку, весом 23 килограмма, сотрудники полиции передали потерпевшему.

Заместитель прокурора Сыктывкара утвердил обвинительное заключение по уголовному делу. Органом предварительного расследования молодой человек обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей «Кража с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище». Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Сыктывкарский городской суд.

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