Эксперимент "КП-Коми": как мужчины на самом деле реагируют на банальные подарки к 23 февраля

В преддверии праздников женщинам нужно помнить одну простую истину – если мечтаешь о хорошем подарке на 8 Марта, то нужно не поскупиться 23 февраля. Однако из года в год на День защитника Отечества дамы дарят своим рыцарям банальные вещи. А чтобы в доме не разгорелась третья мировая война, мужчины сдерживают свои эмоции и выдавливают: «Спасибо, дорогая!» Но так ли они довольны на самом деле?

«КП-Коми» решила выяснить, а что на самом деле думают мужчины, когда их благоверные вручают стандартный пакет подарков. Помог нам в этом сыктывкарский блогер и бывший КВНщик Антон Новоселов.

Дезодорант

- Вполне хороший подарок! Какое сейчас время года? Февраль. Погода какая? Не февральская. Пуховик – теплый, подмышки – потеют. Прекрасный подарок для мужчины! Я бы обрадовался.

Антону понравились почти все наши подаркиФото: Наталия БЕШКАРЕВА

Алкоголь

- Ооо, ну тут все понятно. Большое спасибо, дорогая! Я б такой подарок каждый день получал. Принимал бы его после рабочего дня, вечерочком. Для расслабления и приведения в тонус всего организма – идеально. И даже с женой таким подарком поделился бы. Мне кажется, она бы и подарила его, чтобы я с ней поделился.

Кофе

- Считаю, что кофе – лучше, чем алкоголь. Он с утра приводит меня в порядок, так что я бы не обиделся такому подарку. Хотя, смотря какой кофе. Я бы потом пересыпал его в маленькую баночку и унес на работу, а сам подарок оставил дома. На работе я бы не «закрысил» кофе, а предложил своим коллегам.

Носки

- На самом деле носки – это такая вещь, которая постоянно почему-то пропадает. Во всяком случае, один из них. Да и стиральная машина их почему-то всегда ест. В принципе это довольно актуальный подарок для мужика. Для молодого парня лет 30, пожалуй, нет. Кофе, дезодорант, алкоголь – подойдут для молодого человека. А я дядька уже в возрасте, так что мне в хозяйстве они точно пригодятся.

Станок и пена для бритья

- Можете посмотреть на мое лицо и понять, что этому подарку я бы не обрадовался. Я категорически не люблю бриться, потому что у меня всегда идет раздражение. Так что я всегда хожу обросшим. Конечно, такому подарку не обрадуюсь и лучше передарю его жене обратно на 8 Марта.

Результаты опроса в группе "ВК"

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