«Мэрия бездействует? Идите в суд»: советы эксперта, как добиться установки пандуса для колясочника в Коми

Ирина Забелина не может ходить с 14 лет — после того, как ей провели неудачную операцию на позвоночнике. Два года назад в доме девушки установили подъемник, чтобы она могла самостоятельно выходить из дома. Однако подъемник оказался опасным для жизни. Девушке пришлось идти в суд, чтобы администрация исправила огрехи. Судебная эпопея закончилась в этом году: к марту в доме девушки обещали установить пандус.

История Ирины, о которой мы писали вот здесь, повторяет истории борьбы за доступную среду других людей с инвалидностью. Во всех случаях — они вынуждены годами ходить по судам, чтобы в их доме установили подъемник или пандус. Историй с положительным концом практически нет. Руководитель правозащитной организации людей с инвалидностью «Аппарель» Илья Костин рассказал, как обязать мэрию установить пандус.

Пример для борьбы

Настойчивость Ирины, которая спустя пять лет судов добилась установки пандуса в своем доме, вселила в других людей с инвалидностью веру, что нужно продолжать бороться за свои права. Эжвинцу Андрею Копосову в 2017 году суд также постановил установить подъемник. Но устройством, которое обошлось администрации больше, чем в 1,5 млн рублей, тоже невозможно пользоваться. Всему виной — высокий порожек, отсутствие ограждений, платформа, которую больному человеку нужно вручную поднимать и отпускать.

- 6 февраля на судебном заседании мэрия попросила третью по счету отстрочку, чтобы зарегистрировать подъемник в Ростехнадзоре и передать его в эксплуатацию. Они игнорируют все мои претензии по недостаткам подъемника. Уже два года администрация Эжвы тянет время! Но я не собираюсь сдаваться , - ответил Копосов.

Закон не работает

По словам руководителя правозащитной организации людей с инвалидностью «Аппарель» Ильи Костина, в Сыктывкаре много людей, которые ждут исполнения решения суда по нескольку лет. Во всех случаях мэрия не спешить исправлять огрехи после установки пандусов и подъемников, которыми невозможно пользоваться.

Как рассказывает правозащитник, в 2016 году вышло постановление правительства России №649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов». Согласно ему мэрия обязана обеспечить человеку доступную среду: установить пандус или подъемник. Но если для оборудования этих устройств необходимо капитально реконструировать дом, то инвалиду полагается другое жилье.

- Этот закон — хороший инструмент. Им нужно пользоваться. Другой вопрос, что в нынешних реалиях он не работает: администрация годами не исполняет решение суда. К сожалению, сейчас вопрос можно решить только через суд и прокуратуру, - отметил правозащитник.

Почему мэрия тратит средства на пандусы и подъемники, которыми нельзя воспользоваться — пока вопрос без ответа.

На снимке - Лесозаводская, 9. Фото Ильи Костина

- Самый яркий пример — история моего брата, которому пандус на Лесозаводской, 9 переделывали три раза! Представляете, сколько бюджетных средств затрачено! Просто подрядчики работают с проектной документацией, уже выполненной с нарушениями, - подытожил общественник.

Недоступный Сыктывкар

Пока Ирина Забелина ждет новый пандус с волнением, а самостоятельные прогулки по родной Эжве — со страхом. Для инвалидов улицы Сыктывкара — это сплошные препятствия. Об этом говорит и председатель Общества инвалидов Коми Маргарита Колпащикова. По ее словам ситуация с доступной средой за последние 20 лет в Коми изменилась не намного:

- В Коми отсутствует система организации работ по созданию доступности. Слабо проходит работа надзорных и контролирующих органов. Кто-то захочет — сделает пандус, кто- то — нет. Где-то сэкономят деньги и установят пандус, который будет больше напоминать горку для катания. Для людей с проблемами слуха, зрения вообще картина грустная. Только силы общественников не могут переломить ситуацию в лучшую сторону. Нужны некие санкции за бездействие. Пока этого нет, - подытожила председатель Коми ВОИ Маргарита Колпащикова.

Как защитить свои права инвалиду? Советы от руководителя правозащитной организации «Аппарель» Ильи Костина:

1) Написать заявление в администрацию о признании жилья непригодным для инвалида в порядке постановления правительства России №649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов». Комиссия должна исследовать дом и принять решение — устанавливать пандус, подъемник или предоставить альтернативное жилье.

2) Если мэрия бездействует, обратиться с заявлением в прокуратуру города о нарушении прав инвалида и с иском в суд.

4) Не лишне обратиться в организации, которые защищают права людей с инвалидностью. Это «Аппарель», общество инвалидов. Можно пойти в общественную приемную, где тоже оказывают бесплатную юридическую помощь.

Таймлиния: как Ирина Забелина добивалась доступной среды

Март 2014 - переехала в новый дом и подала иск в Эжвинский районный судна на мэрию, которая отказывалась устанавливать пандус. Ирина суд проиграла

Март 2015 — подала иск на решение районного суда в Верховный суд РК. Ирина суд выиграла, а мэрию обязали установить подъемник.

Август 2016 — в подъезде поставили подъемник, который оказался небезопасен, и Ирина его не приняла.

Август-декабрь 2017 года — суд над судебными приставами за бездействие, которые хотели закрыть производство по переделке подъемника.

Декабрь 2017 — встреча с зам. председателя Правительства РК К.Лазаревым. Тот выслушал Ирину и пообещал к январю 2018 года все исправить.

Декабрь 2018 — Нарушения не исправили. Встреча с зам. Председателем Правительства РК Н. Михальченковой. Она дала распоряжение Минстрою проработать вопрос ответственности проектной организации, по вине которой потратили бюджетные деньги, но доступность Ирине не обеспечили.

Декабрь 2018 года — на встрече с представителями администрации Эжвы Ирина отказалась от подъемника в пользу пандуса.

Январь 2019 — мировое соглашение с администрацией Эжвы о том, что если она в течение двух месяцев установит пандус, то Ирина не будет иметь к ней претензий.

Март 2019 — к этому сроку Ирине обещают установить пандус.