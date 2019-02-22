2019-02-22T16:46:14+03:00
Общество

Заведующую садиком в Сыктывкаре оштрафовали за фотосессию детей во время карантина по ветрянке

Руководитель дошкольного учреждения заплатил 10 тысяч рублей
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото из архива КПФото из архива КП
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В сыктывкарском детском саду №92 провели фотосессию малышей во время карантина по ветряной оспе. За это руководитель дошкольного учреждения заплатил штраф в 10 тысяч рублей, сообщили «Комсомольской правде в Коми» в Роспотребнадзоре.

Директор детсада не только разрешила провести фотосессию во время карантина, но и скрыла этот факт во время проверки Роспотребнадзора. Надзорное ведомство наказало руководителя детсада штрафом только по одному факту:

- По факту нарушения санитарно-эпидемиологических требований директор детского сада №92 привлечен к административной ответственности в виде штрафа в 10 тысяч рублей. Наказания за предоставления сведений в искаженном виде директор не понес ввиду истечения трехмесячного срока давности привлечения к административной ответственности, - отметил зам.руководителя Роспотребнадзора Коми Владимир Курбанов.

Напомним, что осенью 2018 года в сыктывкарском детском саду №92 прошла фотосессия, которая возмутила родителей. Дело в том, что у них не спрашивали разрешение, чтобы фотографировать детей. Одна из мам стала расследовать дело и послала жалобу в Роспотребнадзор Коми. Спустя полгода проверок выяснилось, что фотосессию провели не только без ведома родителей, но и во время карантина по ветряной оспе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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