Приговор не изменился: экс-мэру Сыктывкара Роману Зенищеву оставили 10,5 лет колонии

Только что Верховный суд Коми огласил решение по делу экс-мэра Сыктывкара Романа Зенищева. Апелляционная инстанция оставила в силе приговор Сыктывкарского горсуда. Бывшему градоначальнику предстоит провести 10 лет и 6 месяцев в колонии строгого режима, заплатить штраф в суме 1,5 млн рублей. Также у него будет конфисковано имущество на 13,5 млн рублей.

Напомним, Роман Зенищев был признан виновным в регулярном получении взяток на общую сумму 3,7 млн рублей и приобретении материальной выгоды на сумму свыше 10 млн рублей. Следствие полагает, что в период с 2007 по 2009 годы будучи мэром Сыктывкара Роман Зенищев получал взятки за покровительство автотранспортному предприятию.С его разрешения администрация столицы Коми провела муниципальный конкурс, победу в котором одержало ООО "Сыктывкаравтотранс". За это ежемесячно Роману Зенищеву передавали взятки - около 200 тысяч рублей наличными. Договоренность о взятках была достигнута с Валерием Веселовым, но деньги передавал Николай Шлопов. Изначально речь шла о 600 тысячах в месяц, то есть у взяткодателей образовался долг перед градоначальником. Поэтому в зачет долговых обязательств Веселов передал градоначальнику через Полину Голованову (на тот момент супруга мэра) в собственность шесть предприятий ЖКХ.

Отметим, что Роман Зенищев уже осужден по шести эпизодам преступной деятельности.