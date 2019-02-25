В Сыктывкаре можно своими руками сделать подарок для любимой к 8 Марта

Совсем скоро мужчины начнут суматошно бегать по магазинам и размышлять, что же подарить любимой на 8 Марта? Ведь в самый романтичный праздник весны им особенно хочется порадовать дам сердца и угодить их непростым желаниям. В таких случаях работает проверенная временем классика – украшения.

Но зачастую женщин нелегко удивить даже красивым колечком или сережками. Им этого мало. Нужно, чтобы мужчина преподнес украшение ярко, необычно или… сделал сам! Да-да, даже не будучи ювелирным мастером, можно поразить свою даму и изготовить украшение своими руками.

Но где в Сыктывкаре обучиться этому ювелирному искусству быстро и без особых затрат? Ювелирная мастерская «Золотой телец» выручит мужчин в любой день, а накануне 8 Марта станет просто вариантом маст-хэв для тех, чьи дамы по-настоящему ценят оригинальность и эксклюзив. Здесь можно подобрать уже готовый роскошный презент, так и сотворить его своими руками. Все зависит от желания и фантазии. Но обо всем по порядку.

Подумай о подарке заранее

В ювелирной мастерской «Золотой телец» есть сразу несколько вариантов выбора украшения. Первый – купить уже готовое изделие: кольца, серьги, цепочки, брошки, браслеты. Вашу даму будет, чем удивить. Подумайте, о чем мечтает ваша вторая половинка, и найдите то, что больше подходит ее вкусу. Есть и второй вариант, который требует подготовки. Можно выбрать понравившееся украшение из каталога мастерской. Ювелиры в течение месяца изготовят заказ из золота хорошего качества, а вам останется лишь преподнести его красиво оформленным.

Но если вы в душе романтик, то у «Золотого тельца» есть уникальное предложение специально для вас.Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Кстати, если не подойдет ни один из вариантов, то смело приносите свой собственный эскиз изделия. При этом вы существенно сэкономите и сможете предоставить собственный материал для работы. Это могут быть ненужные, поломанные украшения или те, которые вышли из моды. В этом случае вы только заплатите за работу мастера.

Оберег на всю жизнь

Но если вы в душе романтик, то у «Золотого тельца» есть уникальное предложение специально для вас. Вместе со своей возлюбленной вы можете посетить мастер-класс от ювелира Николая Ветошкина, на котором вы своими руками изготовите друг другу обручальные кольца. Весь процесс займет у вас не больше четырех часов и запомнится на всю жизнь.

- В мастер-классе присутствует символизм, поскольку обручальные кольца по традиции считаются оберегом для семьи. Многие молодожены делают их с именно этой мыслью, - подчеркнул ювелир Николай Ветошкин. - Влюбленные уходят с мастер-класса счастливыми и эмоционально-заряженными.

Сам процесс изготовления происходит в мастерской. Влюбленные садятся спина спиной друг к другу и одновременно начинают делать обручальные кольца – жених невесте, а невеста жениху. Весь мастер-класс происходит под пристальным наблюдением Николая Ветошкина, так что вы может не волноваться, что что-то пойдет не так.

В ювелирной мастерской «Золотой телец» есть сразу несколько вариантов выбора украшения.Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Кстати, сейчас ювелир может изготовить не только обручальные кольца, но и коктейльные, помолвочные и другие. Правда, тут мастер приглашает только мужчин, поскольку работа предстоит не из легких. А если получившееся украшение покажется слишком простым, то мастер с радостью проведет его апгрейд и улучшит изделие.

Бонусы

Посетить ювелирную мастерскую «Золотой телец» можно не только в преддверии праздников. Специалисты с легкостью отремонтируют сломавшуюся сережку или порванный браслет. При этом работа будет выполнена без наценки и в короткие сроки.

Куда обращаться?

Г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 78, кабинет 22а. Тел. 88212578240

Г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, 7. ТЦ «Звездный». Тел. 8(904)1016868

ВКонтакте: ювелирная мастерская «Золотой телец»

Вконтакте: ювелир Юрий Максимов. Тел. 89009797636

Вконтакте, Instagram: ювелир Николай Ветошкин. Тел. 89042027332