Минздрав Коми поможет транспортировать тяжелобольную Алену Цыпанову до Сыктывкара

Тяжелобольную Алену Цыпанову госпитализируют из Санкт-Петербурга в Сыктывкар на борту самолета территориального центра медицины катастроф. Об этом «Комсомолке» сообщили в Минздраве Коми.

Сыктывкарская учительница, которая после плановой операции стала инвалидом, завершает курс реабилитации в Санкт-Петербурге. После этого девушку доставят в столицу Коми на борту специализированного самолета:

- Госпитализацию пациентки в Сыктывкар осуществят санитарным авиатранспортом территориального центра медицины катастроф. Вопрос о дате вылета будут решать после того, как девушку выпишут из клиники, - рассказали в Минздраве.

Напомним, что родные Алены до сегодняшнего дня не знали, как транспортировать ее в Сыктывкар. Довезти девушку, которая даже не может держать голову, до аэропорта Пулково и посадить на самолет – загвоздка. Заказать самолет санавиации можно и платно: сейчас существует много профильных служб. Однако это непосильная денежная ноша для семьи Цыпановых. Новость о том, что в госпитализации поможет Минздрав Коми, обрадовала родственников.

Отметим, что сыктывкарская учительница Алена Цыпанова стала инвалидом после плановой операции. По чьей вине цветущая молодая женщина стала недееспособной, выясняет специальная комиссия от Минздрава Коми. Ее результаты пока неизвестны. Подробную историю о девушке вы можете прочитать вот по этой ссылке.

Сбор средств в помощь Алене Цыпановой продолжается. В специальной группе публикуют новости об Алёне и отчеты о поступивших средствах. Средства нужны в период дорогостоящей реабилитации. Семья пострадавшей благодарна любой посильной помощи.

Реквизиты: держатель карты - мама Светлана Николаевна Цыпанова. No карты 2202 2002 3416 4687, No мобильного банка 8 904 220 95 38.

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