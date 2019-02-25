2019-02-25T17:59:56+03:00
Общество

В Коми при поддержке «Ростелекома» определили лучшего молодого связиста

В региональном чемпионате профессионального мастерства WorldSkills Russia приняли участие 198 конкурсантов
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В конкурсе профессионального мастерства участвовали студенты профтехучилищ и молодые работники до 22 лет.В конкурсе профессионального мастерства участвовали студенты профтехучилищ и молодые работники до 22 лет.
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22 февраля в Коми завершился IV Открытый региональный чемпионат профмастерства «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)*. В нем приняли участие 198 конкурсантов по 17 соревновательным компетенциям. Это студенты профтехучилищ и молодые работники до 22 лет.

«Ростелеком» выступил партнером в организации состязаний между участниками направления «Информационные кабельные сети». Компания предоставила необходимое оборудование и расходные материалы, чтобы претенденты на звание «Молодые профессионалы» в этой категории могли показать все свои навыки. Конкурсанты монтировали оптоволоконные линии связи, структурировали кабельные системы, искали и устраняли неисправности на сети. Важными условиями для высоких баллов были качество и оперативность.

Важными условиями для получения на конкурсе высоких баллов были качество работы и оперативность ее выполнения.

Важными условиями для получения на конкурсе высоких баллов были качество работы и оперативность ее выполнения.

Мастерство ребят в числе экспертов оценивал сотрудник филиала – инженер электросвязи 2 категории Линейно-кабельного участка в Сыктывкаре Иван Попов.

Первое место в компетенции «Информационные кабельные сети» занял студент Сыктывкарского политехнического техникума Роман Бауэр. Ему предстоит защищать честь республики на федеральных соревнованиях «Молодых профессионалов».

Победитель и участники получили призы и памятные подарки от «Ростелекома».

Победитель и участники получили призы и памятные подарки от «Ростелекома».

Победитель и участники получили призы и памятные подарки от «Ростелекома».

«Ростелекому» нужны активные и образованные специалисты, – отметил технический директор Коми филиала ПАО «Ростелеком» Олег Коваленко. – Мы сотрудничаем с учебными заведениями, которые готовят связистов по рабочим специальностям. Сегодня связь стала высокотехнологичной отраслью, где рабочий должен очень много знать и уметь. Мы постоянно берем на практику студентов, закрепляем за ними самых опытных сотрудников. Кандидаты, показавшие себя с лучшей стороны, находят работу в компании».

Мастерство ребят в числе экспертов оценивал сотрудник филиала "Ростелеком"

Мастерство ребят в числе экспертов оценивал сотрудник филиала "Ростелеком"

*Международное движение WorldSkills International (WSI) зародилось в послевоенные годы в Испании (1947 год), когда миру катастрофически не хватало квалифицированных рабочих рук. Первые чемпионаты проводились для популяризации рабочих профессий и повышения их престижа. Сегодня это эффективный инструмент, который призван повысить статус и стандарты профессиональной подготовки и квалификации сотрудников по всему миру, популяризировать рабочие профессии через проведение международных соревнований по всему миру для молодых людей в возрасте до 25 лет.

В движении WorldSkill принимают участие 80 стран. Россия присоединилась к движению в 2012 году, Республика Коми – в 2015. В 2016 году впервые был проведен Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Республики Коми по одной компетенции «Кондитерское дело», в 2017 г. – по 9 компетенциям, в 2018 г. – по 14 компетенциям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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