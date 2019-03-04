В Усинске подвели итоги творческого фестиваля ЛУКОЙЛ-Коми

В городском Дворце культуры состоялся XVIII Фестиваль самодеятельного художественного искусства и декоративно-прикладного творчества ЛУКОЙЛ-Коми.

По традиции гала-концерт фестиваля открывала выставка работ декоративно-прикладного творчества, которая вновь удивила разнообразием представленных экспонатов. Вязаные, плетеные изделия, резные деревянные шкатулки, красочные полотна вышивки, созданные в различных техниках мягкие игрушки, картины, написанные маслом и акварелью...

Пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»

Оператор товарный цеха по транспортировке и сдаче нефти ТПП «ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз» Елена Канева представила на выставке платье, созданное из подручных материалов: в качестве модели маму поддержала пятилетняя дочка Ксюша. Глядя на очаровательную девочку в наряде нежных тонов, сложно было представить, что корсет платья сделан из фольги, а шикарный шлейф – из бумажных салфеток.

Но главное действо развернулось на сцене Дворца культуры, где прошелгала-концерт с участием победителей отборочных туров смотра-конкурса самодеятельного художественного искусства. Здесь жюри предстояло вынести вердикт по 12-ти номинациям, среди которых «Лирическая композиция», «Песня о родном крае», «Инструментальная музыка», «Хореография», «Поэзия», «Эстрадная песня» и другие.

Пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»

Участники постарались максимально вжиться в образы, порадовали зрителей яркими выступлениями. Сын работника ТПП «ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз» Ильдар Хужиахметов так спел песню «Лада», что буквально «зажег» зал – за что и удостоился победы в номинации «Овация». Гран-при фестиваля жюри в итоге присудило супруге работника Усинского филиала ООО «Буровая компания «Евразия» Алене Заикиной, исполнившей песню «Посвящение женщине». Лиричный номер, поддержанный трогательной хореографией, никого не оставил равнодушным.

Пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»

– С каждым годом уровень представленных номеров растет, и, что немаловажно, дебютантов становится больше, – отметил во время церемонии награждения победителей председатель Объединенной первичной профсоюзной организации ЛУКОЙЛ-Коми Андрей Еремеев. – А это значит, что ряды талантливых нефтяников пополняются.