Семье полицейского, погибшего в Ижемском районе, собирают деньги

Для помощи семье полицейского Кирилла Чуркина, погибшего в ДТП в Ижемском районе, собирают деньги. Прощание с правоохранителем пройдет сегодня.

Как сообщалось ранее, между Ухтой и Ижмой произошло смертельное ДТП: столкнулись KIA и Hyundai. В результате погибли сотрудник уголовного розыска и его 5-летняя дочь, серьезно пострадали еще четыре человека. Портал PG11 опубликовал видео, а ГИБДД по Коми - фото с места трагедии.

В соцсетях сообщают, что для помощи семье покойного объявлен сбор средств.

- Всем, кому дорога память о Кирилле Чуркине, кто скорбит об этой утрате и желает помочь родным и близким этого чуткого, доброго, отзывчивого человека, профессионала и просто человека с большой буквы, могут оказать материальную помощь, - говорится в сообщении.

Прощание с подполковником полиции Кириллом Чуркиным состоится в Сыктывкаре в ритуальном зале на улице Гаражной,8 сегодня в 11.00. Сотрудника уголовного розыска похоронят в столице Коми.

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