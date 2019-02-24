2019-02-24T09:56:38+03:00
Общество

Студенты из Воркуты изобрели очки для слабослышащих людей

Устройство улавливает звуковые колебания и предупреждает о возможной опасности
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Юные изобретатели подали заявку на участие в конкурсе «Моя страна - моя Россия»Юные изобретатели подали заявку на участие в конкурсе «Моя страна - моя Россия»Фото: кадр с видео
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Студенты из Воркуты разработали очки для слабослышащих людей, которые улавливают звуковые колебания и предупреждают о возможной опасности. Они подали заявку на участие в конкурсе «Моя страна - моя Россия».

18-летний студент Воркутинского горно-экономического колледжа Валерий Киривнев рассказал, что у людей, имеющих проблемы со слухом, возникают сложности на дороге и в других местах. Очки помогут обезопасить таких людей.

Макет устройства включает в себя систему датчиков, улавливающих звуковые колебания, превышающие уровни, заданные авторами. Такие сигналы передаются светодиодам, вмонтированным в очки. Они установлены под таким углом, чтобы не ослеплять хозяина и в то же время привлекать его внимание.

Киривнев подчеркнул, что устройство срабатывает только на громкие звуки, например, на звук резкого торможения автомобиля. В дальнейшем студенты хотят улучшить очки и добавить в них специальные анализаторы звука.

- Они смогут различать между собой звуки хлопка, тормозов, человеческой речи. Анализатор будет выводить на экран наручного устройства с LCD-дисплеем значки, указывающие на источник шума. К примеру, будет высвечиваться значок в виде человечка на экране, если рядом разговаривает человек", - рассказал Киривнев в интервью ТАСС.

Проект очков для слабослышащих будет представлен на конкурсе в номинации «Креативные индустрии для развития регионов».

Научный руководитель студентов Николай Бухтияров преподает в Воркутинском горно-экономическом колледже уже 28 лет. При этом педагог утверждает, что сам он ничего не изобретает, а своим ученикам лишь дает верное направление.

- Все студенты талантливые, но все зависит от того, как с ними заниматься. Я сам не изобретаю, а учу их. Они не всегда приходят со своими проектами, иногда я сам их предлагаю, - рассказал Бухтияров.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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