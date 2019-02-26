Команда сыктывкарца Ивана Суманеева отстранена от выступлений на Кубке НТВ

На днях сборная России под руководством сыктывкарца Ивана Суманеева была дисквалифицирована с международного Кубка НТВ по "Брейн рингу". Команду эрудитов, возглавляемую нашим земляком, подвели вопросы про крабов и президента США.

24 февраля на ринге против российской сборной выставили команду Литвы - для всех участников интеллектуального "боя" игра закончилась отстранением на две ближайшие игры. А все потому, что команды три раза подряд не смогли дать верный ответ. Первые два вопроса, которые зачитал Андрей Козлов, касались крабов. У ракообразных одна клешня больше другой, почему так задумано природой в случае с морским (это был первый вопрос) и сухопутным (это был второй вопрос) крабами? Обе команды не смогли дать правильный ответ. Ну а третий вопрос был посвящен президенту США Гроверу Кливенду: "Чем его нумерация отличается от нумерации других глав США". Игроки команды России были близки к истине (Кливенд не занимал срока, но не подряд), но ведущий не посчитал их версию правильной.

Обе команды - Литвы и сборной России - дисквалифицированы и пропустят две игры.