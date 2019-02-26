Экс-мэр Сыктывкара Роман Зенищев: "Мое дело основано на фальсификациях и сфабриковано!"

Бывший градоначальник столицы Коми Роман Зенищев, уверенный в собственной невиновности, сегодня пытался убедить в этом судей. В Верховном суде РК рассматривается апелляция на приговор Сыктывкарского горсуда, признавшего экс-мэра виновным в получении взятки на сумму 3,7 миллионов рублей и получении материальной выгоды в виде предприятий ЖКХ, оцененных в размере 10 миллионов рублей.

Сегодня в апелляционной инстанции в рамках прений выступил Роман Зенищев. Фигурант начал монолог с заявления о документах, которые дали возможность возбудить уголовное дело против него: это явки с повинной, подписанные Александром Шлоповым, Антоном Фаерштейном (фигурант "дела Гайзера", в 2016 году свет счеты с жизнью), Юрием Бондаренко и Валерием Веселовым (фигурант "дела Гайзера", арестант сизо "Матросская тишина"). Затем к делу были приобщены тексты допросов перечисленных свидетелей. Следующим звеном в цепочке уголовного расследования обвиняемый назвал текст записанных разговоров Александра Зарубина (бывший топ-менеджер "Реновы", фигурант "дела Гайзера", сбежал в Англию) с Маляровым, Фаерштейном и Кудиновым. В беседах речь фигурировала фамилия Зенищев и шла речь о деньгах, центре "Релакс" и гостинице Сыктывкар.

- Судом не дана оценка явного и очевидного факта, что эти события - явки и допросы- выдуманы каким-то неизвестным автором, чтобы начать уголовное дело в отношении меня, - поделился собственными выводами Роман Зенищев.

Фигурант напомнил, что ему вменяется в вину помощь в организации муниципальных торгов на пассажирские перевозки в 2007 году. Победу в конкурсе одержал ООО «Сыктывкаравтотранс». За эту услугу Юрий Бондаренко и Валерий Веселов передавали Зенищеву взятку в сумме 600 тысяч рублей: 400 тысяч рублей - наличкой, а остальное - безналичным путем на счета аффелированных Зенищевым сумм.

- На основании показаний свидетелей, в частности, Алексея Чернова и Юрия Болобонова можно исключить факт встречи Зенищева и Бондаренко. Свидетели говорят, что я и Юрий Бондаренко были врагами. О какой договоренности между нами может идти речь? О каких деньгах может идти речь? - ссыпал вопросами обвиняемый.

Последующие показания свидетелей опровергли факт встреч и договоренностей между Зенищевым и Бондаренко.

- Никаких выплат в сумме 600 тысяч рублей за период с 2007 по 2009 годы я не получал. Эти деньги следствие не нашло. Никаких переводов по 400 тысяч в месяц на счета аффилированных лиц не найдены. Деньги не найдены - вина не доказана. Мое дело построено на фальсификациях и сфабриковано, - заключил Роман Зенищев.

Далее фигурант перевел разговор на тему якобы приглашенных им на работу в управление ЖКХ Сыктывкара Сидорова и Ичаева . Судом первой инстанции доказано, что Роман Зенищев напрямую был связан с трудоустройством обоих граждан и принял их в мэрию для проведения муниципального конкурса по пассажирским перевозкам.

- В суде выступали и Сидоров, и Ичаев, и Гераймович (на тот момент руководитель УЖКХ) - все они заявляли, что к их трудоустройству Зенищев не имел никакого отношения. Поймите, управление ЖКХ - отдельное юридическое лицо со своим аппаратом, штатом сотрудников и бюджетом. К администрации Сыктывкара относятся и другие управления, администрации Эжвы и поселков, где работают около 10 тысяч человек. Ну как мэр может за всеми уследить?Как я мог знать, когда и кого приняли на работу? - отстаивал собственную невиновность Роман Зенищев.

Выступая в Верховном суде, Роман Зенищев напомнил о втором обвинении: передачи ему шести коммунальных предприятий, выгода от которых составила 10 миллионов рублей. Фигурант обратил внимание на показание свидетельницы Риммы Макаровой, которая на момент переоформления владела 15% от общей доли предприятия ООО "Жилремонт".

- Свидетель сообщила, что ее доля оценивается в ноль рублей. Предприятие на тот момент имело долги, все остальные предприятия тоже погрязли в долгах. Все организации были убыточными, не могли приносить прибыль, - высказал свою позицию обвиняемый.

Особое внимание Роман Зенищев уделил бесследно исчезнувшим доказательствам его невиновности: двум компакт-дискам, на которых хранил данные о состоянии счетов подконтрольных ему предприятий. Судя по информации на дисках, в инкриминируемый Зенищеву период преступлений с 2007 по 2009 годы совершались переводы на суммы от 200 до 400 тысяч рублей.

- На этих дисках были миллионные счета. Я сам их лично видел, смотрел и понимал. Но почему-то, когда речь зашла о приобщении этих дисков к материалам моего уголовного дела, следователь заявил, что нечаянно сел на них, - напомнил Роман Зенищев.

Выступление экс-мэра длилось примерно три часа. В четверг процесс будет продолжен.

Напомним, 17 ноября 2018 года Сыктывкарский городской суд приговорил экс-мэра столицы Коми Романа Зенищева к 10 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии строго режима со штрафом в 1,5 млн рублей и конфискацией в 13, 07 млн рублей, полученных в качестве взятки. Следствие полагает, что в период с 2007 по 2009 годы Роман Зенищев получал взятки за покровительство автотранспортному предприятию.

С его разрешения администрация столицы Коми провела муниципальный конкурс, победу в котором одержало ООО "Сыктывкаравтотранс". За это ежемесячно Роману Зенищеву передавали взятки - около 200 тысяч рублей. Договоренность о взятках была достигнута с Валерием Веселовым, но деньги передавал Николай Шлопов. Изначально речь шла о 600 тысячах. Поэтому в 2009 году в зачет долга Веселов передал градоначальнику через Полину Голованову (на тот момент супруга мэра) в собственность шесть предприятий ЖКХ.