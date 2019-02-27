2019-02-27T14:11:55+03:00
Происшествия

Пристройка к СИЗО №1, где выслушали приговор "логиновцы" и "козловцы", продолжит работу

Но для рядовых преступников
Алиса КОЗЛОВА
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Председатель Верховного суда Коми Александр Хамицевич ответил на вопросы прессыПредседатель Верховного суда Коми Александр Хамицевич ответил на вопросы прессыФото: Алиса КОЗЛОВА
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В Сыктывкаре продолжит использоваться в судебных целях пристройка к СИЗО №1, что в местечке Верхний Чов. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции председатель Верховного суда РК Александр Хамицевич.

Напомним, здание было возведено для проведения судебных расследований над участниками больших преступных группировок. Там уже выслушали приговоры "логиновцы", а также члены воркутинской банды Ифы-Козлова. В перспективе в зале пройдет процесс над подопечными группировки Юрия Пичугина. И хотя в Коми пока не выявлены преступные объединения столь значительного масштаба, помещение для суда не будет пустовать.

-Это здание принадлежит уголовно-исполнительной системе, поэтому в дальнейшем объект будет использовать управление федеральной системы исполнения наказаний. Конечно, там здание суда необходимо использовать по назначению. Там можно проводить судебные заседания по любым делам, но, в первую очередь, при расследовании уголовных преступлений, - сообщил прессе Александр Хамицевич.

ИСТОЧНИК KP.RU

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