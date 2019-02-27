2019-02-27T16:38:26+03:00
Общество

"Они никогда не платили": в Сыктывкаре поспорили, куда частники должны выбрасывать мусор

Дискуссию поднял житель микрорайона Сосновая поляна
Ольга СОЛОВЕЙ
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Александр Медведев отстаивал интересы жителей Сосновой поляныАлександр Медведев отстаивал интересы жителей Сосновой поляныФото: Ольга СОЛОВЕЙ
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В Сыктывкаре на круглом столе, посвященном теме обращения с ТКО, была затронута проблема вывоза мусора из частных секторов. Напомним, сейчас регоператор разработал график объезда таких районов. Владельцам собственного жилья необходимо приносить мусор в указанное время к определенному дому, или в любое время оставлять его у ближайшего контейнера.

Представитель частного сектора Александр Медведев, который проживает в районе Сосновая поляна, предложил свою схему работы регоператора. Ранее утилизацией отходов у жителей пригорода Сыктывкара занималась компания «Эко-технологии». Частники покупали у них специальные мусорные пакеты и собирали в них отходы в течение недели. За вывоз они не платили – только за мешки. По субботам жители Сосновой поляны выставляли их на улицу, а мусоровоз объезжал все дома и забирал отходы.

По мнении Александра Медведева, «Ухтажилфонд» должен разработать такой график вывоза мусора, чтобы объезжать все дома в их районе.

Обсуждение мусорной реформы.Ольга СОЛОВЕЙ

- У нас 450 дворов. Если сбор будет идти по графику, то машина заполнится, даже не объехав все из них, - подчеркнул общественник. – Регоператор должен каждый день в течение недели охватывать определенный район.

При этом депутат Татьяна Саладина внесла ложку дегтя в предложение Александра Медведева. Она напомнила, что раньше «Эко-технологии» подобным образом вывозила мусор только из 40-50 домов. Остальные жители Сосновой поляны спокойно на машине отвозили мешки с отходами к бакам ближайших многоквартирных домов и за вывоз попросту не платили.

Депутат Татьяна Саладина напомнила, что частники частенько втихую вывозят мусор на свалки Фото: Ольга СОЛОВЕЙ

Депутат Татьяна Саладина напомнила, что частники частенько втихую вывозят мусор на свалкиФото: Ольга СОЛОВЕЙ

Александр Неськин, чья компания занимается утилизацией отходов, предложил жителям Сосновой поляны нанять за свои деньги дворника, который бы объезжал дома, собирал мусор и привозил его на площадки регоператора.

Его подержала заместитель министра энергетики, ЖКХ и тарифов Анна Тюрнина.

- Надо приучить людей выбрасывать мусор на площадки и по графику. Других вариантов нет, - считает замминистра. - Если жители Сосновой поляны не хотят этого делать, то пусть действительно нанимают дворника. За их счет - их капризы.

Эксперт ОНФ по вопросам ЖКХ Валентина Анфилатова также подключилась к бурному обсуждению. Общественница сама живет рядом с частным сектором в районе улицы Водопьяновой.

- Все люди с соседних частных домов несут мусор к нашим контейнерам. Они на машинах приезжают. Я обошла соседний частный район: улицы Восточная, Крутая – там ни одного бака, - подчеркнула Валентина Анфилатова. - Частный сектор опасен тем, что там люди не понимают реформы. Они всю жизнь не платили, не вывозили. С ними надо работать.

Точку в вопросе поставил прокурор Юрий Гудков, который объяснил особенности законодательства в данном вопросе.

- Регоператор убирает мусор с площадок, которые утверждены администрацией города. Когда вы говорите об установке контейнеров у каждого дома, то встает вопрос соблюдения санитарных норм и правил. Так что ваше предложение не соответствует законодательству, - объяснил работник прокуратуры.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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