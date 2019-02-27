В Коми ступени ракет, запускаемых с Плесецка, будут уничтожать после падения

Уже много лет ступени ракет, стартующих с космодрома Плесецк, падают на головы коренного населения Коми. Неизрасходованное топливо большей частью распыляется в атмосфере, разносится ветром, оседает на территории и наносит урон экологии республики. Что делают для того, чтобы минимизировать его последствия, рассказал министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Коми Роман Полшведкин в рамках проекта «Час с министром» в Общественной палате республики.

Один их экспертов Общественной палаты Коми рассказал министру о том, что после падения ступеней ракет остается выжженная земля. «Что делается для улучшения экологии?» - спросил он чиновника.

Один их экспертов Общественной палаты Коми рассказал министру о том, что после падения ступеней - выжженая земляФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

- Сейчас ступени ракетоносителей падают в Удорском районе и на участке Княжпогосткого и Корткеросского районов. Республика имеет соглашение с Министерством обороны РФ, которое курирует запуск ракет. Согласно ему за две недели нас уведомляют о пуске. Затем специалисты Минприроды обследуют территории, чтобы на момент пуска в границах падения не было людей и сельскохозяйственных производств. После падения проходит вертолетное обследование территории на предмет обнаружения и фиксации координат ступеней. К счастью, мы каждый раз находим ступени, которые ранее не были обнаружены, - отметил министр.

Падающие ступени распространяют токсичное топливо - гептил или керосин. Раньше эвакуацию и уничтожение ракеты проводила частная компания по контракту с Министерством обороны. Но уже пять лет такая работа не ведется.

- Конечно, мы услышали много претензий от населения по этому поводу. Свои чаяния мы донесли в Министерство обороны. Наконец, летом этого года компания снова начала проводить эвакуацию и уничтожение частей ракеты. Работа налажена. Нужно еще урегулировать вопрос с компенсационными выплатами, полагающимися Коми за экологические загрязнения. Это предусмотрено соглашением с Минобороны, - подытожил министр.

Кстати, в сентябре мы писали о тяжелой экологической ситуации в районе падения ракет, которую местные жители связывают именно с «космическим мусором». Подробное расследование по этому поводу вы можете прочитать вот здесь.

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