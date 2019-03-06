2019-03-06T16:11:56+03:00
Общество

В центре Сыктывкара красавцы-офицеры одарили женщин цветами

Горожанки в ответ не скупились на объятия и поцелуи
Алиса КОЗЛОВА
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Сыктывкарки были рады получить цветок из рук красавца-мужчины в формеСыктывкарки были рады получить цветок из рук красавца-мужчины в формеФото: Алиса КОЗЛОВА
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Сотрудники МЧС поздравили сыктывкарок с приближающимся Международным женским днем. Красавцы-мужчины в форме подняли настроение горожанкам, подарив им нежный тюльпан и памятку с правилами пожарной безопасности. Несколько благодарных женщин ответили офицерам нежными объятьями и поцелуем.

И хотя до 8 марта еще два дня, сотрудники министерства решили поздравить женщин именно сегодня.

- Женщины привыкли получать цветы и подарки 7 и 8 марта на корпоративах, а после от своих любимых и близких. Поэтому мы решили устроить сюрприз сыктывкаркам и вместе с цветком подарить им хорошее настроение, - объяснил "КП в Коми" Иван Чиж, сотрудник главного управления МЧС России по Республике Коми.

Акция носила весеннее название "Цветочный патруль". МЧС по Коми проводило его впервые, но, как пообещал Иван Чиж, данное мероприятие станет доброй традицией министерства. Отметим, что завтра для сыктывкарок готовят сюрприз сотрудники ГИБДД.

Как реагировали женщины на цветы от МЧС - в фоторепортаже корреспондента "КП в Коми".

Офицеры МЧС одаривали женщин цветами в одном из самых многолюдных мест Сыктывкара - у пожарной каланчи. Фото: Алиса КОЗЛОВА

Офицеры МЧС одаривали женщин цветами в одном из самых многолюдных мест Сыктывкара - у пожарной каланчи.Фото: Алиса КОЗЛОВА

В благодарность женщины одаривали офицеров МЧС нежными объятьями и поцелуями Фото: Алиса КОЗЛОВА

В благодарность женщины одаривали офицеров МЧС нежными объятьями и поцелуямиФото: Алиса КОЗЛОВА

Акция носила весеннее название "Цветочный патруль" Фото: Алиса КОЗЛОВА

Акция носила весеннее название "Цветочный патруль"Фото: Алиса КОЗЛОВА

Цветы подарили женщинам хорошее настроение Фото: Алиса КОЗЛОВА

Цветы подарили женщинам хорошее настроениеФото: Алиса КОЗЛОВА

Иван Чиж пообещал, что акция "Цветочный патруль" станет традиционной Фото: Алиса КОЗЛОВА

Иван Чиж пообещал, что акция "Цветочный патруль" станет традиционнойФото: Алиса КОЗЛОВА

Сотрудники МЧС дарили цветы всем представительницам прекрасного пола, вне зависимости от их возраста. Фото: Алиса КОЗЛОВА

Сотрудники МЧС дарили цветы всем представительницам прекрасного пола, вне зависимости от их возраста.Фото: Алиса КОЗЛОВА

Акция "Цветочный патруль" проходила в Сыктывкаре в первый раз Фото: Алиса КОЗЛОВА

Акция "Цветочный патруль" проходила в Сыктывкаре в первый разФото: Алиса КОЗЛОВА

Офицеры воспользовались случаем, чтобы поздравить с приближающимся 8 марта фельдшера скорой помощи Фото: Алиса КОЗЛОВА

Офицеры воспользовались случаем, чтобы поздравить с приближающимся 8 марта фельдшера скорой помощиФото: Алиса КОЗЛОВА

А уже завтра сюрприз для горожанок готовит ГИБДД Фото: Алиса КОЗЛОВА

А уже завтра сюрприз для горожанок готовит ГИБДДФото: Алиса КОЗЛОВА

МЧС по Коми цветы.6 марта 2019 года сотрудники МЧС по Коми поздравили сыктывкарок с приближающимся Международным женским днем. Горожанкам дарили цветы и памятки с правилами пожарной безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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