Оглашен приговор по махинациям с "Серегово". Ущерб от действий обвиняемого превышает 500 миллинов

Сыктывкарский городской суд признал экс-руководителя ГУ РК «Коми республиканский инвестиционно-строительный центр при Минархстрой РК» Вячеслава Петрова виновным в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий при строительстве санатория «Серегово». Суд назначил Петрову 11 месяцев исправительных работ с удержанием 20% от заработка и запретом занимать определенные должности в течение двух лет. Петров освобожден от отбывания наказания в связи с истечением срока давности, передает "БНКоми".

Петров признан виновным в том, что в 2011 году, возглавляя Коми республиканский инвестстройцентр, он заключил договор с подрядной организацией ООО «Комижилстрой» на продолжение строительства санатория при отсутствии проекта, прошедшего госэкспертизу.

Строительство санатория «Серегово» началось в 1985 году, когда на объект имелась вся проектная и рабочая документация. В 1991 году строительство санатория было приостановлено. В 1999 году производилась корректировка проекта в связи с изменением норм строительного законодательства. Проект был полностью переделан, была уменьшена вместимость санатория в полтора раза. В 2000 году работы в «Серегово» возобновились. В 2003-м по объекту было получено положительное заключение государственной экспертизы.

Новая остановка стройки произошла в 2005 году, когда объект был законсервирован и передан в ведение ГУ РК «Коми республиканский инвестиционно-строительный центр» для продолжения строительства.

В 2010 году потребовалась новая корректировка проекта в связи с изменением градостроительного законодательства. Проект требовалось привести в соответствие с новыми нормами. Скорректированный проект должен был получить положительное решение госэкспертизы, после чего правомочно было продолжение строительства. Петров, который в то время возглавлял инвестстройцентр, подписал контракт о строительстве санатория с ООО «Комижилстрой», которое было подконтрольно Валерию Веселову (сейчас фигурант «дела Гайзера» - БНК).

По какой-то причине положительного заключения получено не было. Но в 2011 году строительство санатория продолжилось и велось еще несколько лет. Петров уволился с должности через пять месяцев после подписания контракта. По версии следствия, ущерб от действий Петрова составляет более 500 млн руб.

В связи с строительством санатория без госэкспертизы проекта уголовные дела также возбуждены в отношении еще трех руководителей, возглавлявших инвестстройцентр после Петрова.