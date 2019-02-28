2019-02-28T17:29:12+03:00
Общество

Число 4G-устройств на Урале превысило 2 миллиона

Такого количества хватит, например, на все население Латвии.
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В среднем на одного абонента сегодня приходится 9 ГБ трафика в месяцВ среднем на одного абонента сегодня приходится 9 ГБ трафика в месяц
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4G-гаджеты «растут» со скоростью 80 штук в час. Связисты «МегаФона» уже насчитали на Урале свыше 2 миллионов устройств с поддержкой сети четвертого поколения. Такого количества хватит, чтобы обеспечить им, например, всех жителей Латвии.

Скорость появления устройств уже опережает рост пользователей LTE. Каждый седьмой 4G-абонент приобрел два устройства за последние двенадцать месяцев. Самыми востребованными покупками в рознице оператора оказались смартфоны с широким дисплеем от брендов Samsung, Vertex, Xiaomi, Apple и Honor.

С таких устройств клиенты «МегаФона» потребляют все больше информации. В среднем на одного абонента сегодня приходится 9 ГБ трафика в месяц – это на треть больше, чем годом ранее.

Появился среди интернет-серферов и свой рекордсмен, который скачал данных больше, чем семь среднестатистических пользователей. В феврале он передал и загрузил со смартфона объем информации, сравнимый с ежедневной отправкой в соцсети свыше 700 качественных снимков.

- Контент в интернете «тяжелеет». Наших клиентов все больше интересует видео, обмен фото и аудио в социальных сетях и мессенджерах, игры. В целом объем трафика в нашей сети 4G за год вырос в 2,5 раза. Сегодня ежемесячная нагрузка на базовые станции превышает 12 миллионов гигабайт информации. Чтобы все загружалось легко, и абонентам было не тесно в интернете – мы обеспечили довольно мощную сеть четвертого поколения в стране, –комментирует технический директор «МегаФона» на Урале Антон Щербаков.

Надежность и скорость в глобальной сети гарантируют 86 435 4G-объектов. По данным Роскомнадзора, это на 40% больше, чем у ближайшего конкурента. Такая масштабная группировка базовых станций обеспечивает самый быстрый интернет в стране, что подтверждено замерами пользователей в приложении Speedtest от компании Ookla.

ИСТОЧНИК KP.RU

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