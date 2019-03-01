Благотворительный конкурс красоты и вечеринка с бесплатной пиццей: отмечаем первые весенние выходные в Сыктывкаре

Эти выходные запомнятся сыктывкарцам не только сменой листков на календаре: с 1 по 3 марта жителей столицы затянет вихрь событий. Старт первому весеннему уик-энду даст благотворительный концерт конкурса красоты «Мисс и мистер Сыктывкар» и бенефис Елены Серковой. Любители культурного отдыха проведут субботу в «Югоре», гики — на «Пицце party», а знатоки регги — на выступлении сыктывкарской свежей группы «JoeBeGood». Воскресенье выдастся относительно спокойным: в этот день можно всей семьей сходить на постановки Театра оперы и балета. Более подробное расписание выходных — в нашем дайджесте.

ЧТО: Все дружно собираемся на «Пицца party»: много-много настольных игр, море вкусной пиццы и розыгрыш призов того стоят! Не особо разбираетесь в «настолках»? Не беда — за каждый стол на вечеринке будет отвечать наставник, который при необходимости объяснит правила игры. Вход на «Пицца party» бесплатный, нужно лишь зарегистрироваться.

ГДЕ: Улица 1-я Линия, 3.

КОГДА: 2 марта в 18 часов.

Сергей Щербак. Фото с сайта Центра культурных иницатив

ЧТО: Воркутинцы заполняют «Югор» своим творчеством: в субботу там пройдет два мероприятия, в которых главными героями станут жители Заполярья. Сначала фотограф Сергей Щербак представит альбом-путеводитель «Воркута, здравствуй». Фотоальбом — результат шести лет кропотливого труда, в него вошли более 1500 снимков.

Вячеслав Борукаев. Фото с сайта Центра культурных инициатив

Продолжит вечер концерт Вячеслава Борукаева. Воркутинец исполнит как свои песни, так и произведения других авторов: Булата Окуджавы и Юрия Визбора. Вход на концерт платный. Стоимость билетов можно уточнить по телефону 8(8212)298-007.

ГДЕ: Центр культурных инициатив «Югор» (улица Горького, 2).

КОГДА: 2 марта. Презентация фотоальбома-путеводителя — в 15 часов, концерт — в 17 часов.

ЧТО: У сыктывкарских театралов на выходных будет много поводов для радости. Сегодня вечером можно отправиться на «Бабий бунт» спектакль-бенефис Елены Серковой, в котором она сыграет казачку Марфу. В воскресенье идите в театр всей семьей: днем покажут новую версию классической сказки о Красной шапочке, а вечером — веселую оперетту «Жозефина и Наполеон». В главной роли будет блистать Ольга Сосновская.

Кадр из "Щелкунчика". Фото с сайта Театра оперы и балета

На следующей неделе сыктывкарцев затянет в волшебный мир Гофмана: можно красиво попрощаться с зимой, насладившись доброй рождественской историей о Щелкунчике. Билеты на все постановки покупайте на сайте театра.

В главной роли - Ольга Сосновская. Фото с сайта Театра оперы и балета

ГДЕ: Театр оперы и балета (улица Коммунистическая, 32).

КОГДА: Оперетта «Бабий бунт» — 1 марта в 18 часов, музыкальная сказка «Красная шапочка. New» — 3 марта в 11 часов, оперетта «Жозефина и Наполеон» — 3 марта в 18 часов, балет «Щелкунчик» — 10 февраля в 18 часов.

ЧТО: Если вы обожаете музыку Боба Марли и группу «The Wailers», то обязательно посетите концерт группы «JoeBeGood». Этому регги-проекту всего три месяца, но ребята успели зарекомендовать себя как группа с отличной, солнечной музыкой. На их концерте зрители услышат каверы на регги-хиты и малоизвестные песни. Стоимость билета 200 рублей.

ГДЕ: Клуб «Маяковский» (улица Первомайская, 70).

КОГДА: 2 марта в 21 час.

ЧТО: Хотите знать, как одновременно хорошо отдохнуть и совершить добрый поступок? Купить билет на «Мисс и мистер Сыктывкар». Там вас ждут хореографические и танцевальные номера, живая музыка и нескончаемое веселье от ведущих. Конкурс красоты — это одновременно и благотворительный концерт: все вырученные деньги пополнят фонд коррекционной школы-интерната № 4.

ГДЕ: Драмтеатр имени Савина (улица Первомайская, 56).

КОГДА: 1 марта в 19 часов.

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