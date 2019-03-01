Автоледи шла на обгон: подробности ДТП под Сыктывкаром, в котором погиб 11-летний мальчик

Управление пропаганды ГИБДД по Сыктывкару сообщило подробности смертельной аварии, в которой погиб 11-летний мальчик. Оказалось, что водитель «Хендэ Солярис» пошла в обгон КамАЗа, вылетела на полосу встречного движения, а затем легковушка врезалась в прицеп большегруза.

Сегодня ранним утром, 1 марта, 39-летняя женщина за рулем «Хендэ Солярис» ехала по трассе со стороны поселка Краснозатонский в сторону города. Недалеко от поворота на Выльтыдор она пошла на обгон попутного КамАЗа. Женщина не справилась с управлением, авто вылетело на встречку, где столкнулось с прицепом грузовика. После удара «Солярис» отбросило на опору линии электропередачи.

11-летний мальчик - пассажир «Хендэ» - сидел на заднем пассажирском сидении. Ребенок погиб в машине скорой помощи. Женщина-водитель госпитализирована с тяжелыми травмами. Очевидцы сообщают, что скорая приехала через 15 минут после столкновения. В это время водители, оказавшиеся на месте происшествия, пытались спасти ребенка:

- Они пытались выбить дверь, чтобы вытащить мальчика, но она не поддавалась. Затем мужчины разбили стекло, достали ребенка и начали оказывать ему первую помощь. Потом приехала скорая, - написала в соцсетях Лариса Г.

По информации ГИБДД, автоледи управляет автомобилем с 2011 года. За последний год ее четыре раза привлекали к ответственности за нарушение правил дорожного движения.

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