Тишина и быт деревни вместо каменных джунглей: зачем люди переезжают из больших городов в Коми деревни

Большинство людей манят мегаполисы: своими высокими зарплатами, массой развлечений и разного рода перспективами. Но есть и те, кто без раздумий меняет городские блага на чистый воздух, дом с огородом и вид на реку. И, как правило, эти чудаки, решившие поселиться в глубинке, в городе занимали высокое положение в обществе и имели хорошую работу. «КП-Коми» пообщалась с дауншифтерами и узнала, зачем они променяли каменные джунгли на тишину и быт деревни.

Если что случится, тут же помогут

Кто, куда: Сергей Алексеев, 34 года. В 2012 году переехал Санкт-Петербурга в Ижму

Сергей Алексеев переехал ради любимой

Причина переезда: В 2011 году я отправился в туристический поход в Карелию, где познакомился с будущей женой Людмилой – она была родом из Ижмы. Мы понравились друг другу и договорились через несколько недель встретиться в Краснодарском крае. По воле случая мы запланировали отпуск на одно и то же время недалеко друг от друга. Так все и завертелось: я ездил в Ижму, она в Питер. Вскоре задумался о том, какое место больше подходит для создания семьи и выбрал Ижму. Я постоянно взвешивал «за» и «против», но решился.

Что оставил: хорошую работу. Я 9 лет трудился на заводе: начинал слесарем, потом мастером, затем пять лет работал инженером. Когда размышлял о переезде, в первую очередь сомневался из-за работы. Ведь там, по сути, я полжизни проводил, там друзья, знакомые.

Первые проблемы: рассчитывал быстро найти работу в Ижме, но искать пришлось 1,5 месяца. Сейчас понимаю, что не знал рынка труда на селе, и инженеры здесь не востребованы. Обошел всю Ижму, разослал резюме. Сначала меня временно на год взяли в банк, когда пришел в другую фирму, там начались сокращения. Еще три года ездил вахтой в Усинск. Сейчас уже работаю в Ижме - устроился оперативным дежурным в Единую дежурно-диспетчерскую службу отдела ГО и ЧС.

Семья, хозяйство: жена работает в школе учителем математики, но сейчас во второй раз в декрете - ждем прибавления. Мы с супругой решили купить недостроенный дом, теперь обустраиваем. Все работы стараюсь делать сам: построил сарай, беседку. Ведем огород, держим кур, кроликов. Думаю завести корову, коз, но пока нет финансовых возможности.

Минусы переезда. не было знакомых, отсутствие работы, плохие дороги и небогатый ассортимент в магазинах.

Плюсы переезда. Сплоченность местного населения: «В Питере люди не обращают друг на друга внимание. В Ижме, если что-то случится, то тут же помогут и поддержат».

Ощущение безопасность по сравнению с Санкт-Петербургом: «Я могу спокойно отпустить ребенка гулять во двор и не бояться за него. Здесь не такая криминальная обстановка».

В деревне чувствуешь себя бодрее

Кто, куда: Светлана Турова, 40 лет. В 2017 году переехала из Сыктывкара в Аджером.

Светлана Турова переехала из Сыктывкара в Аджером

Причина переезда. В 2008 году компания, где я работала юристом, обанкротилась. А новой подходящей работы я найти не могла. В какой-то момент задумалась о создании своей мастерской, чтобы продавать вязаные товары собственного производства. Рискнула, и в 2008 году вместе с мужем открыли мастерскую «Югыд-арт». Начали заниматься изготовлением вязаных изделий с коми орнаментом: варежки, платья, игрушки... Дела шли хорошо, и в 2011 году председатель организации «Коми Войтыр» Сергей Габов пригласил меня на курсы по предпринимательству в Финляндию. Там я увидела, как там работают семейные мастерские, которые живут и работают за городом. Мне понравилась такая модель семейного предпринимательства, и я решила реализовать ее в Коми.

Что оставила. Большую зарплату. Сейчас мой доход ниже, чем до 2008 года, когда была наемным управляющим. Но удовольствия от того, чем занимаюсь, больше.

Семья купила участок в селе Додзь, но, оказалось, что туда не построили дорогу. Поэтому они перебрались в Аджером, где и начали строить дом.

Первые проблемы: Сначала семья Турьевых купила участок в селе Додзь, но, оказалось, что туда не построили дорогу. Поэтому они перебрались в Аджером, где и начали строить дом.

Семья, хозяйство. Участок в Аджероме нам дали в аренду в 2015 году, а осенью 2017-го мы уже заехали в дом. Муж проектировал и контролировал стройку. К тому же нам помогло участие в конкурсах для предпринимателей, краудфандинг и гранты. Например, оборудование для мастерской закупили в рамках гранта от Корткеросского района. Сумма гранта покрыла часть стоимости оборудования, и мы полностью вернули деньги в бюджет за три года в виде налогов и других платежей. На начало строительства привлекли деньги с помощью краудфандинга, а помогли достроиться гранты от Министерства культуры Коми.

Теперь здесь и базируется наша мастерская. Но филиалы в Сыктывкаре не закрыли – без города развиваться сложно! Стараемся развивать туризм на селе: предлагаем людям экскурсионные туры. Например, в нашу мастерскую можно приехать на два дня. За это время научиться прясть, плести, посетить местные фермы, сходить на рыбалку, за грибами.

Я не огородник, да и работа в мастерской занимает до 15 часов в день. Свое хозяйство не ведем, а продукты покупаем у фермеров. Сделала себе аптекарский огород, выращиваю травки для чая, морковку, зеленушку.

Планы на 10 лет: Хотелось бы вырасти до мини-фабрики вязаных изделий, но все зависит от экономической ситуации в стране. А потом передать дело дочке.

И дом, и матерская

Минусы переезда. Удаленность дороги: «Нам пришлось покупать внедорожник, так как наша легковушка зимой не могла проехать по снегу». Режим работы важных учреждений: «Почта работает с 8 до 13. Поэтому посылки заказчикам стараемся отправлять из города, потому что так проще и из столицы посылки быстрее долетают».

Зависимость от электричества: «Если нам его отключат, то труба. У нас ведь автономная канализация - вода в доме и тепло зависят от электричества».

Отсутствие помощников в мастерской: «Людей в Аджероме, которые бы хотели и могли помогать в работе, не нашлось. Здесь нет квалифицированных кадров – с высшим инженерным образованием, которым можно было бы доверить работу с оборудованием. Пока нашли в Аджероме только мастера-надомника по ручной работе и партнеров по проведению мастер-классов и приему туристов».

Плюсы переезда. Повышение работоспособности: «Чувствуешь себя бодрее. Теперь даже просыпаемся без будильника».

Чистая вода из скважины. «Без железа, примесей и хлорки. Чаи и еда на такой воде вкуснее».

Еще бы газ провести, и будет идеально

Кто, куда: Екатерина Лебедева, 41 год. В 2014 году всей семьей уехали из Сыктывкара в Савапиян.

Екатерина Лебедева переехала вместе с мужем и детьми

Причина переезда: большая семья. Я, муж и четверо детей жили в городской квартире. Места категорически не хватало. В 2006 мы ездили к друзья в деревню Савапиян, это минут 40 езды от Сыктывкара. Нам здесь так понравилось, что решили купить участок с дачей. Со временем и родители мужа решили построить дом по соседству. Пока помогали строить дом родителям, сельский быт затянул: природа, нет соседей, здоровая пища. К тому же тут экологически чистый район – идеально для детей.

Что оставила: хорошую работу. Мы были руководителями филиалов страховой компаний. Но у фирмы начались проблемы, и мы ушли из бизнеса. Правда, когда переехали в деревню, еще год ездили в Сыктывкар на работу. Однажды на курсах повышения квалификаций услышала совет обратить внимание на туристический бизнес. Подумала - утопия! Да кто к нам поедет за 33 км от города? А теперь у нас два гостевых домика, баня, беседки, и еще мы проводим гастрономические туры. Развиваем фермерство – сами делаем сыры, доим коз, разводим кур. Принимаем заказы через Интернет и развозим продукты по адресам.

Первые проблемы: много борщевика. Я долго не хотела переезжать: представила, сколько придется сажать, вокруг все заросло борщевиком. Но муж сказал, что все перепашет и сдержал обещание. Теперь этого вредителя в огороде нет.

У семьи Лебедевых целая животноводческая ферма

Семья, хозяйство: Когда переехали, мы еще три года возили детей в детские сады и школы Сыктывкара. Младшие только в прошлом году пошли в местные школы. Старшая дочь осталась жить в городе с моими родителями, а остальные приспособились. Дом строили с нуля - снесли старую дачу и прикупили участок неподалеку. Наняли бригаду, и дом нам построили за два месяца. В хозяйстве много животных: перепела, гуси, утки, индюки, куры, овцы, козы, свиньи, телята, кролики. Только лошадей нет. Со всем скотом справляемся сами. Живем на отшибе и тяжело найти рабочую силу, деревенским до нас ходить далеко.

Планы на 10 лет. Есть несколько проектов. Первый – построить сыроварню. Второй - оборудовать сначала у себя, а потом во всей деревне солнечные батареи для экономии электричества. Привлекаем инвесторов. Хочется найти проверенных работников для помощи по хозяйству. Третий проект – расширить гостевой комплекс: построить еще несколько домов и принимать больше гостей.

Минусы переезда. Большие затраты на строительство: «Не можешь сразу рассчитать все риски. Только сейчас понимаю, на чем можно было сэкономить».

Нет газа: «Если бы он появился, то вообще все стало бы идеально».

Плюсы переезда. Здоровое питание: «Утром вышел, лучок, огурчики сорвал, салат сделал. Все свое, домашнее».

Много работы: «Постоянно что-то делаешь по хозяйству. Даже лишний вес не успевает появиться».

Хорошая обстановка для детей: «Дети уже приучены к труду: снег почистят, польют грядки, прополют. В будущем они будут знать, как себя прокормить».

Мнение ученого

Доктор исторических наук и социолог Юрий Шабаев:

- Жизнь в городе имеет как плюсы, так минусы. К отрицательным сторонам можем отнести плохую экологию, неправильное питание. Люди, которые уезжают в деревню надеются, что там более здоровая среда. Действуют и социальные факторы. Город – это сложное сообщество с высокой конкуренцией: на рынке труда, за парковку, в очередях. Не для каждого эта суета приемлема. В селе другой характер взаимоотношений: все друг друга видят и понимают, кто на что способен и от кого, что ждать. Эти сообщества предсказуемы и управляемы. Кому-то этот тип подходит больше, чем обезличенное городское сообщество.

Мнение психолога

По мнению практикующего психолога Елены Юркиной, причинами переезда чаще всего являются:

- Нынешняя работа не предполагает роста в карьере, в профессии, зарплате;

- Человек достиг в материальном плане всего, чего хотел, и может заняться интересным для него делом;

- После некоторых событий у человека происходит переоценка жизненных ценностей и на предыдущей работе ему становится невыносимо;

- Кризис "среднего возраста", когда человек смотрит на свою жизнь, окружение, благосостояние оценивающим взглядом. В случае недовольства начинает воплощать то, о чем мечтал;

- Человек нашел такое дело, сначала в виде увлечения, которое стало приносить деньги и чувство радости, ощущение, что нашел свою миссию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Встретить зимой человека в шортах – норма»: рассказ сыктывкарки о жизни в Ирландии

Экс-жительница Коми Елена Тонкова живет в загадочной и далекой Ирландии. Она откровенно рассказала своем опыте эмиграции и жизни в стране, которая кардинально отличается от республики (подробнее)

Ведущий «Орла и решки» из Воркуты переехал жить в багажник

Зачем он это сделал (подробнее)