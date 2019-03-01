Стартовал прием заявок на грантовый Конкурс ЛУКОЙЛа

Сегодня начинается прием документов на участие в XV Конкурсе социальных и культурных проектов Компании «ЛУКОЙЛ» в Республике Коми и Ненецком автономном округе. Заявки принимаются с 1 марта по 31 мая 2019 года в традиционных номинациях – «Духовность и культура», «Спорт», «Экология».

В 2018 году в конкурсе участвовало свыше 197 претендентов, победителями стали 69 проектов. Ряд из них уже реализованы: на базе Усть-Цилемского центра детского творчества «Гудвин» открыто обучение гончарному ремеслу, в Сыктывкаре состоялся турнир по художественной гимнастике «Дети в спорте».

Конкурс социальных и культурных проектов в Коми и НАО проходит с 2005 года, за это время участие в нем приняли около 1000 проектов, 263 были отмечены грантами. Организаторами Конкурса в Тимано-Печоре традиционно являются ЛУКОЙЛ-Коми и Благотворительный Фонд «ЛУКОЙЛ».

К участию допускаются некоммерческие негосударственные и государственные, муниципальные бюджетные и автономные организации, общественные объединения, органы местного самоуправления, профсоюзы, организации, физические лица и коммерческие организации, ведущие деятельность на территориях РК и НАО. Ключевую роль в определении победителей грантового Конкурса играет значимость предложенной инициативы для населенного пункта, который представляет автор.

Имена победителей Конкурса этого года объявят уже осенью.

С подробной информацией об условиях Конкурса можно ознакомиться на официальном сайте ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» в разделе «Ответственность» ссылке http://komi.lukoil.ru/ru/Responsibility/SocialProject.