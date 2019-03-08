Защитники женской красоты

Природой женщине даровано многое: уникальная красота, чуткость и доброта, нежность и очарование. Каждая женщина может быть и недосягаемой небожительницей, и очаровательной обольстительницей, и преданной подругой жизни, и нежной кошечкой. Потенциал есть у всех, но многие так и остаются нераспустившимися цветками. Своим взглядом на красоту и психологию дам с «КП в Коми» делятся мужчины, которые помогают женщинам стать еще привлекательнее.

Эдуард Витерман: "Моя задача — помочь клиентке почувствовать свою женственность."

Эдуард Витерман, визажист-стилист

- У меня прекрасная профессия, которая помогает девушкам не только почувствовать свой шарм, но и посмотреть на себя совершенно с другой стороны. Благодаря макияжу и прическе женщина видит себя немного иначе, чувствует себя привлекательной — новый образ дает импульс для раскрепощения, осознания собственной индивидуальности. Некрасивых женщин не бывает, во всяком случае я таких не встречал. Мне кажется, есть женщины необыкновенные, и в этой особенной и необыкновенной внешности скрывается их красота. И моя задача — помочь ей почувствовать свою женственность, а это во многом зависит от качества моей работы. Красивый образ, созданный визажистом, плюс приятное общение с мастером не только поднимают настроение, но и нередко дарят девушке уверенность в себе.

Александр Вьялицын: " Женщины склонны недооценивать себя."

Александр Вьялицын, пластический хирург

- Я, как мужчина, всегда обращаю внимание, насколько женщина следит за собой: макияж, прическа, маникюр, одежда — в женщине все должно быть прекрасно и гармонично. Женщина должна быть ухоженой, я обязательно смотрю на состояние кожи лица, на руки, наряд и украшения. Отталкивающе воздействуют неухоженные ногти, вульгарная одежда или бижутерия. К примеру, я не могу смотреть на девушку, у которой по 10 колец на каждом пальце. Для меня красота женщины заключается не во внешних данных, это, в первую очередь, в ее манере общения, взглядах на жизнь и поведение. Но сами женщины склонны недооценивать себя. По роду профессиональной деятельности мне приходится общаться с самыми разными женщинами, и я всегда стараюсь выявить тех, которые никогда не будут удовлетворены своей внешностью. Давно доказано, что 10 процентов клиентов пластических хирургов готовы постоянно что-то поправлять в своей внешности: уши, шею, грудь и т. д. С такими надо расставаться сразу же, чтобы наше сотрудничество не превратилось в бесконечное совместное мучение.

Александр Вьялицын: "Я не просто помогаю женщинам, я меняю их жизнь, дарю им счастье"

Хирург лишь исправляет возрастные изменения, корректирует заметные визуальные изъяны, которые, как правило, становятся причинами глубоких комплексов у женщин. Я не просто помогаю им, я меняю их жизнь, дарю им счастье. Но бывают и такие случаи, когда моя работа не предполагает хирургического вмешательства — достаточно двух-трех косметологически процедур, чтобы пациентка расцвела.

Вячеслав Шебанов:"Положительное воздействие на клиенток оказывают мой голос, мои руки и энергетика, а, главное, - это любовь к каждой женщине."

Вячеслав Шебанов, фитнес-тренер, массажист

- Я убежден, что некрасивых женщин не бывает, в каждой есть что-то особенное, индивидуальное и необыкновенное. Важно помочь ей поверить в себя. Для любой женщины можно подобрать слова, которые подарят ей уверенность в себе, сделают смелой, отважно и яркой. У многих мужчин есть набор универсальных комплиментов, который подходит любой женщине. Я нередко говорю: «Ты такая классная, восхитительная, яркая и необыкновенная!».

Массажит и тренер в силах помочь женщине почувствовать себя привлекательной. Лично я, работая с женщиной, восхищаюсь ее участками тела — это могут быть и ноги, и руки, и шея. Но в первую очередь положительное воздействие на клиенток оказывают мой голос, мои руки и энергетика, а, главное, - это любовь к каждой женщине.

Роман Темченко: " Мне искренне жаль наших женщин, практически половина из них находится под давлением модных шаблонов"

Роман Темченко, фитнес-тренер

- Некрасивых женщин не существует, но немало женщин, которые просто не верят в себя, в свою привлекательность. Занимаясь с женщинами в фитнес-зале, у меня сложилось мнение, что большинство из них считают себя некрасивыми. Именно поэтому многие готовы ложится под нож хирурга, проходить через болезненные косметологические процедуры, закачивать в себя ботокс чуть ли не литрами. Мне искренне жаль наших женщин, практически половина из них находится под давлением модных шаблонов, стремятся соответствовать навязанным эталонам красоты. А ведь на самом-то деле, все просто: достаточно просто быть собой, любить себя и своего мужчину. В любви заключена великая сила, которая помогает расцветать и раскрываться любой женщине.