Глава Эжвы Александр Калинин перешел на работу в «Единую Россию»

Александр Калинин, более семи лет возглавлявший администрацию Эжвинского района, сложил свои полномочия. Сегодня он перешел на новое место работы – в партию «Единая Россия». Об этом сообщает «Комиинформ».

По данным информагенства, он будет заниматься сферой партийного строительства. В перспективе ожидается, что Калинин станет заместителем нового руководителя регионального исполкома партии Леонида Носова.

Напомним, в начале февраля на общегородской планерке в мэрии Сыктывкара журналисты поинтересовались у мэра города Валерия Козлова, не помешает ли уголовное дело Калинина его работе. Градоначальник отмечал, что экс-руководитель Эжвы находится на больничном и с ним поговорят, когда он выйдет на работу.

Кстати, имя экс-главы Эжвы фигурирует в истории по передаче муниципальных квартир сотрудникам эжвинского «Жилкомхоза». При этом сам Калинин комментировал ситуацию "КП-Коми». Он не признавал своей вины и признавался, что не понимал сути обвинений.

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