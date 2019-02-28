Сыктывкарские журналисты раскрыли преступление около здания полиции: как это было

Журналисты по горячим следам нашли преступника, который ограбил женщину около Рембыттехники. Конечно, это всего лишь легенда. Сотрудникам СМИ дали возможность примерить на себя роль криминалистов к 100-летию экспертно-криминалистической службы России. Как это происходило, узнайте в нашем фоторепортаже.

Сегодня, 28 февраля, у сыктывкарки Анны недалеко от здания УМВД Сыктывкара в разгар дня стащили сумочку. Внутри было 1000 рублей и баночка витаминов. Раскрыть преступление и найти преступника — такое задание дали нам перед началом квеста.

Анну ограбили среди бела дняФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Первым делом мы пошли на место преступления, где Анна рассказала о том, как оно произошло. «Преступник выскочил, отобрал сумку и скрылся за гаражами», - рассказала девушка, которая была первым источником информации.

Эксперт-криминалист Марина Выборова помогала журналистам раскрыть фейковое преступлениеФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Второй источник информации — следы. Стараясь не топтать дорогу, припорошенную свежим снегом, изучили дорогу. У гаражей обнаружили несколько свежих следов. Стало ясно, что мужчина здесь стоял некоторое время и ждал жертву. Следы — это второй источник информации. Как отметила эксперт-криминалист Марина Выборова, их следует сфотографировать и измерить масштабной линейкой, чтобы иметь представление о реальном следе по изображению и размеру.

Содержимое сумочки - важный источник информацииФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Затем пошли в направлении гаражей, за которыми скрылся предполагаемый преступник. Там изучили сугробы и дорогу. Поиски привели к высокому сугробу, на верхушке которого что-то чернело. Это оказалась сумка потерпевшей. Чтобы заглянуть внутрь, новоиспеченный криминалист Мария Майер надела перчатки. Внутри лежала большая банка, которую специалисты посоветовали держать аккуратно, чтобы не стереть отпечатки пальцев. Сумка — это третий источник информации.

В специальном чемодане - специальные инструменты для обследования объектов на месте преступленияФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Старший эксперт-криминалист Марина Выборова достала магнитную кисточку и магнитный порошок из специального чемодана. С их помощью обработали банку. Как в фильмах проявились отпечатки пальцев. Их перенесли на специальную дактопленку. Нагляднее — в видео.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="852" height="480" src="https://www.komi.kp.ru/video/embed/694607" frameborder="0"></iframe> Журналисты Сыктывкара раскрывали преступление - 28.02.2019.

С полученной информацией мы вернулись в экспертно-криминалистический отдел УМВД по Сыктывкару. Осталось установить преступника, а это тоже не самое простое дело. Мы еще раз спросили у Анны, как выглядел преступник.

По ориентировке составляют фотороботФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Ориентировка - удлиненное худощавое лицо, миндалевидные глаза, тонкие губы, светлые глаза — вылилась в фоторобот. Нам показали, как его составляют. Нагляднее — в видео.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.komi.kp.ru/video/embed/694609" frameborder="0"></iframe> Как составляют фоторобот - Сыктывкар - 28.02.2019.

Опера уголовного розыска в это время «задержали» трех предполагаемых преступников, а их обувь передали криминалистам. По фото мы определили, какие ботинки принадлежат грабителю Анны.

По фото следа можно определить, в какой обуви был преступникФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Одна из самых интересных частей - идентифицировать человека по следам рук. Экспертам прислали три конкретные дактокарты людей, подходящих под описание фоторобота. Осталось сравнить отпечатки с места преступления с отпечатками подозреваемого. Пока сопоставляли, узнали, что отпечатки делятся на три вида: дуговые, плетевидные и завитковые. Наш «преступник» оказался обладателем плетевидных отпечатков.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.komi.kp.ru/video/embed/694610" frameborder="0"></iframe> Как исследуют отпечатки пальцев - Сыктывкар - 28.02.2019.

Одна из самых интересных частей - идентифицировать человека по следам рукФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Вот так мы раскрыли пусть ненастоящее, но преступление. Под аплодисменты в сопровождении полицейского завели задержанного «преступника» в наручниках. Эту роль успешно сыграл один их экспертов-криминалистов отдела. В роли потерпевшей выступила член общественного совета при УМВД Сыктывкара Анна Ульянова.

В роли «преступника» - один из экспертов-криминалистов отделаФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

- То, что вы увидели, это лишь маленькая часть нашего труда. Наша работа бывает и страшной, и опасной, но неизменно интересной, - отметила старший эксперт-криминалист экспертно-криминалистического отдела УМВД по Сыктывкару Марина Выборова.