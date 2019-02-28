В Сыктывкаре обсудили, нужно ли закрыть Коми от мусора соседних регионов

Не так давно депутаты Госсовета Коми отказались выносить вопрос о запрете ввоза в республику мусора из других регионов. Однако они обещали обсудить действующее законодательство и проработать вопросы, касающиеся ввоза и вывоза мусора из Коми.

Сегодня на базе Общественной палаты республики прошли бурные дискуссии на эту тему. Члены Госсовета Коми, депутаты, представители министерств предлагали различные варианты, как можно решить мусорные проблемы в нашем крае.

Члены Госсовета Коми, депутаты, представители министерств предлагали различные варианты, как можно решить мусорные проблемы в нашем крае.Фото: Ольга СОЛОВЕЙ

Министр природы Роман Полшведкин рассказал про действующую территориальную схему размещения отходов в Коми.

- Действующее федеральное законодательство может регулировать конкретные потоки между субъектами. С одной стороны, республика столкнулись с тем, что Ненецкий автономный округа хочет размещать свои отходы на нашей территории. 385 тонн в год. Но сейчас наши муниципалитеты этого не хотят. С другой стороны, у республики возникла экономическая целесообразность возить отходы в Кировскую область. Но сегодня правительство соседней области отказывает нам в этом. Так что сейчас мусор с Объячево вывозится в Сыктывкар, потому что больше некуда. Традиционная схема вывоза мусора нарушена, - объяснил министр.

Роман Полшведкин защищал территориальную схему размещения отходовФото: Ольга СОЛОВЕЙ

Роман Полшведкин отметил, что несмотря на то, что многие ругают действующую территориальную схему размещения отходов, в Министерстве не получили ни одного предложения от депутата или партии по ее изменению.

Председатель совета директоров «Тимано-Печорского научного центра» Юрий Лисин напомнил, что Коми в 2012 году одна из первых начала работать по теме отходов. Но сейчас республике нужно выделять огромные деньги, чтобы у нас появилось предприятие по переработке мусора.

- Что мы делим? Мы же в России живем. Если этот полигон в Шиесе будет сделан легитимным образом, то ничего не будет. У нас сейчас в Коми один полигон в Вуктыле, который сделан по всем правилам, - напоминает Юрий Лисин. - У нас сейчас темой полигона в Шиесе занимаются многие Коми депутаты. А Архангельск не парится. Им дали 120 миллионов за полигон и они молчат, а мы здесь все шумим. У самих проблем немерено, а мы думаем об Архангельской области.

Юрий Лисин не понимает, почему депутаты в Коми так суетятся вокруг темы ШиесаФото: Ольга СОЛОВЕЙ

Начальник правовой службы Росприроднадзора Александр Паненков считает, что мусорный вопрос нужно рассматривать не с юридической точки зрения, а с экологической.

- Каждое предложение должно рассматриваться со стороны экологии. Можем ли мы принимать соседний мусор – могут ли они принимать наш. Сначала нужно решать вопросы экологии, а потом уже законодательные, - высказал свою точку зрения представитель Росприроднадзора.

Уполномоченный по правам человека в РК Надежда Быковская уверена, что вопрос ввоза мусора в наш край необходимо выносить на федеральный уровень.

- К чему все это идет? Ситуация по Шиесу показывает, что этот закон мы примем, а Архангельск не примет. В Шиесе творится полное безобразие, нарушение всех экологических законов. Прежде всего эта проблема относится к Коми. 4 километра – от границы с нами, а до Архангельска 900 километров. Они не примут закон, - полагает Надежда Быковская. - Речь должна идти о федеральном законе и только о переработке, а не о складировании.

Надежда Быковская уверена, что проблему ввоза мусора в Коми нужно выносить на федеральный уровеньФото: Ольга СОЛОВЕЙ

Эксперт Республиканской общественной приемной Главы Республики Коми Леонид Вокуев вспоминая тему Шиеса сделал акцент на том, что в вопросе строительства мусорного полигона не хватает прозрачности.

- Если в Шиесе будет строиться такой же завод по переработке, как в центре Стокгольма стоит, то это другой вопрос. Но здесь нет прозрачности. Я не совсем понял, что такое в этом Шиесе? Какие там документы? – обратился к Роман Полшведкину эксперт.

В заключении было решено создать рабочую группу, которая будет разрабатывать проект, принимая озвученные сегодня предложения. В дальнейшем он будет обсуждаться с общественниками. Также будут разрабатываться поправки, которые можно внести в федеральное законодательство.

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