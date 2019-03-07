2019-03-07T11:57:48+03:00
Общество

Сыктывкарский городской суд создал "прецедент" в VK

Инстанция осваивает социальную сеть
Алиса КОЗЛОВА
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Сыктыкарский горсуд стал первой в Коми судебной инстанцией, зарегистрировавшей паблик в соцсетяхСыктыкарский горсуд стал первой в Коми судебной инстанцией, зарегистрировавшей паблик в соцсетяхФото: Алиса КОЗЛОВА
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Горсуд столицы Коми осваивает социальные сети. На днях в популярной соцсети "Вконтакте" была зарегистрирована группа "Сыктывкарский городской суд", и пока это первый в республике официальный паблик учреждения судебной системы.

Группа была создана по инициативе Надежды Сарвилиной, исполняющей обязанности председателя горсуда.

- Планируется публикация пресс-релизов суда и федеральных новостей, касающихся деятельности судебной системы. Это будет интересный и полезный паблик для юристов, - сообщили "КП в Коми" в пресс-службе инстанции.

В паблике представлена полезная информация: адрес суда, который еще обозначен на карте Сыктывкара, а также график работы учреждения. Пока у группы набралось только 9 подписчиков, но администраторы надеются на увеличение числа постоянных посетителей. Не исключено, что к паблику присоединятся и сами служители Фемиды. Ведь судьям не запрещено регистрировать аккаунты в социальных сетях, но им рекомендовано воздерживаться от всего, что умаляет авторитет судебной власти и способно породить сомнения в ее объективности и беспристрастности..

ИСТОЧНИК KP.RU

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