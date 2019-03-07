2019-03-07T14:58:47+03:00
Общество

Глва Коми подписал закон, усиливающий поддержку граждан пожилого возраста

Пенсионерам предоставят компенсацию за оплату на капремонт
Алиса КОЗЛОВА
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Пожилым людям более. чем в три раза увеличен размер компенсации расходов по уплате взноса на капремонт.Пожилым людям более. чем в три раза увеличен размер компенсации расходов по уплате взноса на капремонт.Фото: Архив "КП"
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В соответствии с документом, более чем в три раза увеличен размер компенсации расходов по уплате взноса на капремонт. Эту меру социальной поддержки в республике получают люди старшего поколения. Она установлена в 2016 году по инициативе Главы Республики Коми.

Напомним, по рекомендации федерального центра с января этого года произошёл рост минимального размера взноса на капитальный ремонт. Это связано с необходимостью доведения уровня тарифа до экономически обоснованного, чтобы обеспечить устойчивость системы капитального ремонта в Коми.

Соответственно было принято решение и об увеличении компенсации расходов на уплату взноса. В феврале Госсовета Коми внес все необходимые изменения в региональный закон о "Социальной поддержке населения в РК". После принятия закон подписал Глава Республики Коми Сергей Гапликов.

В соответствии с документом, размер компенсации зависит от природно-климатической зоны проживания и факта получения (неполучения) компенсации на оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома в соответствии с федеральным законодательством:

Фото: www.rkomi.ru

Фото: www.rkomi.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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