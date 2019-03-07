Глва Коми подписал закон, усиливающий поддержку граждан пожилого возраста

В соответствии с документом, более чем в три раза увеличен размер компенсации расходов по уплате взноса на капремонт. Эту меру социальной поддержки в республике получают люди старшего поколения. Она установлена в 2016 году по инициативе Главы Республики Коми.

Напомним, по рекомендации федерального центра с января этого года произошёл рост минимального размера взноса на капитальный ремонт. Это связано с необходимостью доведения уровня тарифа до экономически обоснованного, чтобы обеспечить устойчивость системы капитального ремонта в Коми.

Соответственно было принято решение и об увеличении компенсации расходов на уплату взноса. В феврале Госсовета Коми внес все необходимые изменения в региональный закон о "Социальной поддержке населения в РК". После принятия закон подписал Глава Республики Коми Сергей Гапликов.

В соответствии с документом, размер компенсации зависит от природно-климатической зоны проживания и факта получения (неполучения) компенсации на оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома в соответствии с федеральным законодательством: