В Коми отправятся в колонию сообщники Константина Ромаданова

Сыктывкарский горсуд лишил свободы двух бывших заместителей директора ООО "Республиканская сетевая компания" (ООО "РСК") Сергея Комаровских и Ольги Машкиной. Они признаны виновными в злоупотреблениях полномочиями, повлекшее за собой тяжкие последствия. ара.

Судом установлено, что в 2011 году два заместителя директора ООО «РСК» совместно с директором предприятия Олегом Осташовым и высокопоставленным региональным чиновником Константином Ромадановым (фигурант "дела Гайзера", осужден к 7 годам колонии со штрафом в 170 млн рублей) договорились реализовать незаконную схему обогащения за счет необоснованного завышения тарифов на поставляемую при участии ООО «РСК» и ООО «Энерготрейд» потребителям электроэнергию. При участии заместителей директора в период с 2011 по 2015 годы по завышенной цене у аффилированных ООО «РСК» и ООО «Энерготрейд» организаций-посредников (ООО «Комигазтранс» и ООО «Региональная сетевая компания») приобреталось электрооборудование, которое посредники по отпускной цене покупали у изготовителей. В дальнейшем в Службу Республики Коми по тарифам ООО «РСК» представляло документы о понесенных затратах, в связи с чем предприятию были завышены тарифы на поставляемую потребителям электроэнергию.

В результате преступных действий неопределенному кругу лиц – потребителям электроэнергии на территории Республики Коми причинён имущественный ущерб в размере 168 млн. рублей, а также существенно нарушены права и законные интересы государства.

Вину в инкриминируемом деянии подсудимые не признали. Суд назначил одному из них наказание в виде 3 лет лишения свободы, а его сообщнице – 2 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительных колониях общего режима. Кроме того, оба лишены права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в коммерческих организациях на 2 года.

Подсудимые взяты под стражу в зале суда. Приговор не вступил в законную силу. Расследование по делу осуществлено Управлением ФСБ России по Республике Коми.

Бывший руководитель ООО «Республиканская сетевая компания» заключил с прокурором Республики Коми досудебное соглашение о сотрудничестве, уголовное дело в отношении него было выделено в отдельное производство и рассмотрено судом ранее с вынесением обвинительного приговора. Уголовное дело в отношении бывшего высокопоставленного регионального чиновника находится в стадии рассмотрения. Об этом сообщает прокуратура Коми.